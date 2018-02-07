В Ленобласти педагога заподозрили в избиении ученика на перемене

Во Всеволожске следователи выясняют обстоятельства, при которых получил травы 11-летний школьник. Сам подросток и его мама говорят, что ребенка избил педагог.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, инцидент произошел 6 февраля. Подросток вернулся домой из школы и пожаловался на головную боль.

Когда родители стали выяснять, что произошло, школьник сообщил, что во время перемены учитель взял его за шею и ударил о стену.

Подростка отвезли в поликлинику и врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по данному факту и выясняет все обстоятельства случившегося.