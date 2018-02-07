Наталья Интизарова перенесла 11 операций, но едва не погибла после обрушившейся на нее сильнейшей депрессии. Одолеть ее журналистке из крупного кубанского города Армавира помогло участие в популярном телепроекте "На 10 лет моложе".

Герои этого проекта на Первом канале при помощи пластического хирурга, стилиста, стоматолога и косметолога кардинально меняют внешность. В числе попавших на него как простые домохозяйки, так и известные люди. И вот впервые героиней стала журналистка Наталья Интизарова: выпуск с ее участием вышел в эфир в конце января. На сайте программы она представлена как бывший пресс-секретарь из Краснодарского края. "Наташа погрузилась в депрессию после потери должности и череды болезней. Реабилитация проходила сложно: Наталья много плакала и показывала выработанный за годы административной работы характер всем нашим экспертам", - говорится в аннотации.

На Кубани, и особенно в Армавире, этот выпуск программы смотрели с особым интересом. Ведь Интизарова достаточно известный человек в журналистской среде: почти 18 лет она отдала государственной и муниципальной службе, работая пресс-секретарем на разных уровнях власти. 13 лет возглавляла информационную службу мэрии Армавира, а потом вернулась в родной город уже в другом качестве - директора муниципального спортивного образовательного учреждения. С журналистским пылом взялась за наведение порядка, вскрыв массу серьезных финансовых нарушений. Но в стремлении разрушить коррупционную схему столкнулась с яростным сопротивлением. Наталья стучалась во все двери, однако ее не слышали. После этого впала в депрессию. Однажды вместе с дочкой сидели у телевизора, и та увидела, как загорелись у мамы глаза после просмотра программы "На 10 лет моложе".

"Ты бы хотела стать участницей этого проекта?" - спросила Алина. - "Очень", - ответила Наталья. Девушка тут же отправила заявку на ТВ и несколько фотографий. Написала коротко, но эмоционально: "Хочу помочь маме начать свою жизнь заново, верю, что она снова будет счастливой, ведь она этого заслуживает".

Вскоре Наталье позвонили, а уже через пару дней она встречала гостей, прилетевших из Москвы для заключения с ней договора. Она тут же написала заявление на отпуск с последующим увольнением, передала его своему начальству, после чего вместе со съемочной группой и отснятыми кадрами, запечатлевшими ее кубанскую жизнь, улетела в столицу.

Раньше шла на операции, чтобы выжить, а теперь, чтобы жить

- Думаю, меня выбрали для участия в проекте в первую очередь из-за того, что я журналистка, - считает Наташа. - Наверняка сыграли свою роль и перипетии моей судьбы: организаторы шоу были просто потрясены, узнав, что, пережив 11 операций, сделанных по жизненным показаниям, я решилась еще на один наркоз, но уже ради красоты. Так всем и сказала: раньше шла на операции, чтобы выжить, а теперь, чтобы жить. Да и чисто профессиональный интерес взыграл: хотелось понять подноготную проекта, посмотреть на него, что называется, изнутри. Ну и сыграла свою роль "цена вопроса". Ведь на дорогостоящие операции у меня не было средств.

- В Москву мы прилетели вечером и тут же отправились в крупный торговый центр, - вспоминает Наталья. - Там останавливали случайных прохожих и просили оценить, сколько мне лет. Я, конечно, устала с дороги, но большинство давали мне лет на пять - десять меньше, чем на самом деле. А потом я в эфире с изумлением услышала, что люди называли 58 и 60 лет...

Больше четырех месяцев Интизарова провела в Москве. Для нее сняли квартиру, съемки проходили в двух местах - в клинике пластической хирургии и в одном из павильонов Первого канала. Параллельно, по словам Наташи, снималось несколько передач, однако с другими героинями проекта она практически не общалась: не то что это было запрещено, но не приветствовалось.

- Моральное возрождение стало для меня главным результатом участия в проекте, - считает Наталья. - А если решаться на это только ради пластики, надо сто раз подумать, стоит ли это делать. Я всегда считала, что женщина должна стареть естественным образом. Ведь ни одна пластическая операция не прибавит блеска в глазах и счастья в душе. Нужна внутренняя гармония, чего я в свое время лишилась по воле судьбы и обстоятельств. Теперь я занялась изучением английского языка, читаю духовную литературу, стараюсь не злиться и смотрю на жизнь другими глазами.

Своим внешним обликом Наталья сначала была не очень довольна, хотя над ним в течение нескольких месяцев трудилась масса специалистов. Первыми за дело взялись пластические хирурги, которые сделали фейслифтинг (подтяжку лица) и верхнюю блефаропластику. Затем она прошла несколько достаточно сложных косметологических процедур. Большую работу выполнили и стоматологи, установив 28 керамических реставраций.

- Когда я глянула на себя в зеркало, то едва дар речи не потеряла: показалось, что это какая-то другая женщина. А следом еще один сюрприз - я стала соведущей программы "Доброе утро". Утром следующего дня ее внешний вид снова оценивали случайные прохожие. И на этот раз все они дали ей не больше 35 лет.

- Думаю, так было задумано по сценарию, - иронизирует Наталья. - Мне показалось, что в финале я даже стала старше выглядеть. По крайней мере, возвратившись из Москвы, тут же вернулась к прежнему цвету волос и прическе. Что касается лица, то сейчас оно, конечно, стало лучше, посвежело. Правда, вскоре после возвращения домой воспалились швы, поломались три зуба под винирами (фарфоровые пластинки, замещающие внешний слой зубов). Позвонила в столичную клинику, там предложили помощь, но уже - за деньги. Обратилась к специалистам в Краснодаре, которые решили все проблемы. Теперь все хорошо.