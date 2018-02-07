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07.02.2018 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму украинца третий раз задержали за незаконный переход границы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымские пограничники задержали нарушителя государственной границы, который уже в третий раз предпринял попытку нелегально попасть в Россию.

В Крыму гражданин Украины задержан за незаконный переход границы

Как сообщили "РГ" в пресс-службе погрануправления ФСБ, 40-летний житель Херсонской области первый раз пытался незаконно пересечь границу летом 2015 года в районе завода "Титан". Второй раз нарушителя поймали зимой 2016 года, когда он шел в Крым по льду залив Сиваш. В обоих случаях украинца задержали и по решению Армянского городского суда оштрафовали на 2000 рублей, после чего выдворили из России.

Но и на этом мужчина не успокоился. Отлично понимая, что на территорию России по своему паспорту ему больше не попасть, он пошел на уловку: за 600 гривен получил в паспортном столе херсонского поселка Чаплинка новый документ на другую фамилию. Но благодаря оперативной информации, полученной российскими пограничниками, нарушителя удалось задержать и в третий раз.

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Оказалось, что непреодолимая тяга украинца к полуострову объясняется довольно просто: в своем государстве он давно числится как злостный неплательщик алиментов, и при проверке документов на украинском пункте пропуска его бы непременно задержали. Другая же причина в том, что под Армянском живет новая гражданская жена нарушителя, каждая поездка к которой превращалась в приключение.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ". Гражданину Украины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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