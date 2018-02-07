В Севастополе завели уголовное дело из-за смерти школьника

Следственный комитет России по городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц общеобразовательной школы № 52 имени Ф.Д. Безрукова, на спортплощадке которой на мальчика упали футбольные ворота. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая смерть человека.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля, когда четыре школьника пришли на поле играть в футбол. Там недавно установили новые спортивные ворота, однако возле них были лужи, и ребята решили поставить старые ворота, которые лежали поблизости. Но игра закончилась трагедией - проржавевшая конструкция упала на 13-летнего мальчика. От полученных травм он скончался в горбольнице №5.

- Установлено, что должностные лица школы не обеспечили надлежащее хранение демонтированных металлических футбольных ворот и тем самым допустили возможность их использования, хотя могли предотвратить трагические последствия, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

В действиях сотрудников школы следователи усматривают признаки халатности, ненадлежащего исполнения своих обязанностей, что привело к смерти ученика. В ходе расследования будет установлена степень личной ответственности должностных лиц.