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07.02.2018 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге актрисе из сериала "Вечный зов" отказали в пенсии

Текст: Татьяна Воробьева

Родившаяся на Среднем Урале советская актриса Елена Кудряшова через суд пытается добиться пенсии. На данном этапе разбирательства 56-летней женщине в выплатах отказано.

Гражданское дело о защите пенсионных прав артистки рассматривает Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истица требует, чтобы управление пенсионного фонда включило в ее страховой стаж периоды работы переводчиком, а также - в качестве актрисы Свердловской киностудии и Мосфильма.

Фото: AP
В этом году пенсии проиндексировали с 1 января

На заседании 7 декабря прошлого года представитель ответчика возразил против включения спорных периодов в страховой стаж и попросил подтверждающие документы из налоговой. Разбирательство было отложено. Сегодня в Октябрьском районом суде "РГ" подтвердили, что в получении пенсии в полном объеме актрисе было отказано накануне, шестого февраля. "Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней, таким образом, подробности дела будут известны к концу недели", - пояснила помощник председателя суда Марина Тюкова.

Елена Кудряшова (в девичестве - Говорухина) училась в Свердловском театральном училище. В молодости снялась в культовом сериале "Вечный зов", который выходил с 1973 по 1983 годы, и еще в нескольких картинах. Закончила высшую школу переводчиков в Ленинграде по специальности "итальянский язык", и с 1993 года жила и работала в Италии. За эти годы часть документов, подтверждавших ее трудовой стаж в отечественном кинематографе, была утеряна.

Напомним, страховая пенсия по старости положена мужчинам с 60 лет, женщинам - с 55, если они "накопили" минимальный страховой стаж и пенсионные баллы. Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная.

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