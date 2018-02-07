Росавиация потребовала от Azur Air немедленно устранить недочеты

Росавиация настаивает на том, чтобы чартерный перевозчик Azur Air немедленно приступить к устранению недочетов, так как они связаны с вопросами безопасности полетов. Агентство вчера провело совещание с участием перевозчика и Ростуризма.

На нем перевозчику подробно рассказали о претензиях, которые возникли у Росавиации после проверки деятельности авиакомпании в конце декабря прошлого года.

К финансовому состоянию претензий нет, а вот поддержание летной годности самолетов и квалификационные отметки экипажей вызывают настороженность Росавиации.