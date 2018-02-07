Российское зарубежье: электоральный ресурс

По данным ООН, в 2018 г. в разных странах должны пройти более 80 национальных выборов и референдумов. Первые из них - президентские, уже состоялись в Чехии, на Кипре, в Финляндии. В числе актуальных трендов - политическое и прикладное значение голосования за рубежом, за пределами географической территории своего государства. Известно, что право участия граждан в выборах носит универсальный характер, признается большинством государств мира в соответствии с современным международным правом. Ими же практикуется и его внешняя имплементация. Неслучайно только в последние годы такая юридическая возможность официально представлена в ряде участников ОБСЕ. Среди них - Словакия (2006), Хорватия (2010), Македония (2011), Монголия (2012), Андорра (2014), Румыния (2015).

Объемный суверенный опыт в этом направлении накоплен Россией. Он относится к лучшим электоральным практикам XXI века, представляя собой эффективную реализацию конституционных и международных стандартов. Этот опыт опирается на принципы легитимности, конкуренции, обеспечения политических прав российских граждан, находящихся в день выборов за пределами страны по объективным причинам. Достижения РФ в избирательной сфере не только устойчивы (об этом говорят, например, федеральные кампании 2008, 2011, 2012, 2016 г.г.), но и реагируют на возникновение новых потребностей государства и общества, подвержены прогрессивной эволюции. Организация голосования за рубежом сегодня - интегральная часть большой и комплексной работы, которую проводит Администрация Президента, Правительство, МИД, Минобороны, Россотрудничество, Ростуризм, другие ведомства России в рамках подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. Центральную координирующую роль в этом процессе играет ЦИК России. Ею разработаны необходимые нормативные инструменты. В соответствии с Федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации" 2003 г. Центризбиркомом РФ приняты такие важные акты, как рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории; разъяснение порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов Президента России; методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов Президента Российской Федерации; постановление о единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории РФ на выборах Президента Российской Федерации. Постановлением ЦИК России от 22 ноября 2017 г. организована территориальная избирательная комиссия для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории России (за исключением территории города Байконур).

При планировании работы и практической деятельности ЦИК РФ в международном электоральном пространстве в современных условиях учитываются самые разнообразные факторы и критерии. Назовем некоторые. Во-первых, количество избирателей за рубежом. Оно образуется из лиц, которые состоят на консульском учете в российских загранучреждениях и, естественно, большинство из них обладают активным избирательным правом. По данным МИД России, сегодня на учет поставлено около 2 млн. российских граждан. К этому следует плюсовать цифру физических лиц, которые 18 марта 2018 г. окажутся заграницей временно по различным причинам (туризм, научные и образовательные стажировки, командировки, поездки по семейным причинам, транзит и т.д.). Исходя из полученного результата принято решение о 382 избирательных участках (на 1 февраля 2018 г.) с допуском (резервом) образования дополнительных в 145 иностранных государствах. Наибольшее число будет открыто в Абхазии (22), Армении (6), Белоруссии (9), Израиле (13), Казахстане (25), Киргизии (6), Молдавии (27), Таджикистане (6), Франции и Монако (8), Германии (11), Эстонии (9), Южной Осетии (13).

Во-вторых, активность избирателей при голосовании на зарубежных избирательных участках. Статистика прошлых федеральных кампаний показывает особый интерес граждан именно к выборам главы государства. Процент принявших участие в голосовании на них превышает кампании по выборам в Государственную Думу России значительно. Так, в 2012 г. он составил 24,75%, в то время как в 2011 г. - 16,85%, а в 2016 г. - 11,27%. По итогам выборов в Государственную Думу 7 созыва (2016) можно указать и на дифференциацию стран по динамизму голосования. Среди лидеров - Молдова, Латвия, Болгария, Южная Осетия, Киргизия, Армения, Таджикистан, Литва, Франция, Абхазия. Достаточно проблемно было голосование в Германии, США, Украине, Узбекистане.

Еще один факт, который надо принимать во внимание по результатам кампании - 2016 г. - применение института досрочного голосования. Оно проводилось при участии всех избирателей на 9 избирательных участках в шести иностранных государствах (Алжир, Афганистан, Бангладеш, Египет, Катар и Палестина). Досрочное голосование групп избирателей - на 74 участках в 46 иностранных государствах. Причины самые реальные: отдаленность мест проживания избирателей от мест голосования, особый график работы российских специалистов, значительное количество туристов из РФ находящихся на отдыхе, а также соображения безопасности. Также учитывалось, что в ряде стран день голосования 18 сентября 2016 г. являлся рабочим днем. Заметим, что и в этом году досрочное голосование стимулируется наличием во многих странах перечисленных и некоторых других обстоятельствах. МИД России готовит соответствующие предложения на этот счет в российский Центризбирком. Они охватывают, в частности, ряд регионов Ближнего и Среднего Востока, Азии, США.

В-третьих, наличие мобилизационных электоральных ресурсов и стимулов. На выборах Президента Российской Федерации - 2018 г. такую роль, вне всякого сомнения, играют организационные и технологические новеллы. Среди них - новый порядок голосования не по открепительным удостоверением, а по месту нахождения, использование процедуры QR-кода, разветвленного инструментария информационно-разъяснительной деятельности с участием Россотрудничества, Ростуризма, Московского дома соотечественников, российских СМИ (ИТАР-ТАСС, РИА-Новости, Интерфакс, RT, Спутник, Голос России), другие структуры. Заинтересованно и с высокой степенью ответственности работают в этом направлении организации российских соотечественников за рубежом, обладающие соответствующим информ-потенциалов (Международный координационный совет по содействию российских соотечественников и Всемирный координационный совет российских соотечественников и др.).

Сегодня, в рамках стартовавшей избирательной кампании, которая уже самым серьезным образом привлекла к себе внимание не только широких кругов населения, кандидатов в Президенты РФ, партии, общественные организации, но и солидные международные структуры (ОБСЕ, Европарламент, Совет Европы, СНГ, ШОС, ОДКБ и, конечно, ООН), усилился, расширяя свое непосредственное влияние, и такой социально-психологический компонент, как собственно интерес граждан России проголосовать (в силу разных, но легитимных, причин) за пределами территории России. Почта ЦИК РФ по этому вектору увеличивается с каждым днем, наглядно демонстрируя, раскрывая такие качества российских избирателей, как патриотизм, уважение Конституции страны, ответственность за ее демократическое развитие, эффективность президентской власти.

Число обращений по выборам, адресованным в Администрацию Президента РФ, Председателю ЦИК России Э.Памфиловой, Министру иностранных дел Российской Федерации С.Лаврову, в российские загранучреждения, составляет уже несколько сотен. Откровенно говоря, как политик и дипломат, я сталкиваюсь с такой картиной впервые. И она придает оптимизм в оценках демократической, правовой, электоральной силы российского государства и общества. На чем фиксируется взгляд при анализе этой креативной массы народного волеизъявления уже на этапе подготовки ко дню голосования 18 марта 2018 г.? Прежде всего, это географическая мобильность российского избирателя. Вопрос о месте голосования касается таких стран, как Абхазия, Австралия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Люксембург, Маврикий, Марокко, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, Сербия, Сирия, США, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Финляндия, Франция, Эстония, Япония и многих других. Далее - это желание ознакомится с действующим федеральным законодательством о выборах, его новеллах и порядке применения. Следующая группа - вопросы конкретного свойства (замена паспортов, постановка на консульский учет в РЗУ, возможность досрочного голосования, судьба Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, отсутствие безопасности при голосовании в ряде регионов Украины, перспективы использования сети "интернет", пожелания быть наблюдателем и т.д.). На каждое обращение дается квалифицированный ответ и в сроки, установленные законом. С учетом наличия во многих из писем практических предложений, целесообразно после завершения избирательной кампании в марте 2018 г. провести их аналитический обзор, в том числе и с позиции будущего нормотворчества и правоприменения. В-четвертых, существование в нынешнем электоральном цикле специфических зон риска, которые негативно могут сказаться как на атмосфере, так и на результатах голосования за рубежом. Они носят общий и конкретизированный характер, заострены на тенденции внешней и внутренней политики отдельных стран. Образуемый ими критический список (его содержание должно быть известно избирательным структурам, российским дипломатам, представителям СМИ, политологам, юристам, психологам, связанным с выборами-18) достаточно презентабелен. К сожалению. Но это, с другой стороны, реальность, которую нельзя не учитывать, в том числе и с позиции Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. об усилении конкуренции в международной среде. Такой перечень сегодня, в частности, включает разнообразные обстоятельства и процессы с минусовыми акцентами. Среди них:

- разработка официальными и неофициальными кругами ряда западных стран установок на непризнание итогов выборов Президента России, подрыв авторитета институтов власти. В этом активно задействован потенциал соответствующих спецслужб и масс-медиа Запада;

- поддержка оппозиционных сил в России в их стремлении оболгать электоральную кампанию, бойкотировать ее, что являет собой очевидные факты вмешательства во внутренние дела и нарушение важнейших принципов международного права. Один только пример: иллюстрация этой политики - заявления Госдепартамента США и Европейской службы внешних дел по поводу правомерного решения ЦИК РФ, в котором было отказано А.Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ по легитимным основаниям, предусмотренным в Уголовном кодексе Российской Федерации. Впоследствие решение было поддержано Верховным судом и Конституционным судом России;

- продолжение обвинительных и бездоказательных действий по якобу состоявшемуся вмешательству РФ в выборы отдельных стран (США, Франция, Испания и др.). И эксплуатации этой темы для проведения русофобской политики и санкционной вакханалии в отношении России;

- практическое воспрепятствование досрочному и выездному голосованию, открытию дополнительных избирательных участков помимо площадок РЗУ (США, Латвия, Эстония). Справедливости ради отметим, что в ряде стран эти вопросы в этом году решаются корректно и при согласии местных властей, например, в Германии, Литве;

- существование угроз физической безопасности для участников голосования на выборах-18 (запрещенный в РФ "Правый сектор", "Черный квадрат" в Украине).

Эти и другие действия носят, скажем принципиально, недружественный характер. Они прямо и косвенно противоречат императивным нормам Устава ООН, Хельсинского Заключительного Акта, Венской Конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 г., Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., Пактам о правах человека 1966 г. Обозначенная линия препятствует соблюдению важных двусторонних и многосторонних обязательств с участием Российской Федерации. Совершенно очевидно, что нужны своевременные меры со стороны нашей дипломатии. Таковыми должны стать, например, специализированные консультации МИД РФ с Госдепартаментом США, Внешней службой Евросоюза, МИД Украины, другими национальными структурами. Целесообразно обратить внимание на существование "зон риска" в ходе электоральной кампании России авторитетные миссии по наблюдению (БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, Союзное государство Россия-Белоруссия, ШОС, Содружество Независимых Государств). Такой подход будет способствовать эффективной реализации общепризнанных избирательных стандартов.

Выборы Президента Российской Федерации имеют международное измерение. Они обладают солидным юридическим и правозащитным потенциалом. Существенное раскрытие его назначения и объема требует активной практической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Россия со всех точек зрения готова к такому легитимному, широкомасштабному поведению. Оно, вне всякого сомнения, получит и реальное международное признание.