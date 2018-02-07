Силуанов сообщил о росте поступлений взносов на соцстрахование

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС), выросли по итогам 2017 года. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По слова Силуанова, поступления в 2017 году составили 5 триллионов 799,9 миллиарда рублей, что на 9,1 процента (или 483,2 миллиарда рублей) больше, чем в 2016 году. "При этом в январе 2018 года темп поступлений страховых взносов составил 119,6 процента по отношению к январю предыдущего года", - уточнил министр финансов.

Силуанов также сообщил, что дополнительные расходы ФНС на модернизацию программного обеспечения налоговиков, связанную с администрированием страховых взносов, составили только 113 миллионов рублей. В Пенсионном фонде администрированием страховых взносов занимались около 18 тысяч человек, в ФНС - менее 12 тысяч человек, добавил Силуанов.

"Эффект от передачи взносов ФНС России налоговым органам выразился для бизнеса в снижении издержек, связанных с подготовкой и представлением отчетности по страховым взносам. Так, существовавшие ранее четыре основные формы отчетности по страховым взносам при оптимизации объединены в единый расчет по страховым взносам", - сказал министр. Число показателей отчетности по страховым взносам при этом уменьшилось в 1,6 раз, отметил Силуанов. Кроме того, установлен единый срок представления единого расчета по страховым взносам в налоговые органы вместо нескольких существовавших ранее сроков сдачи отчетности в различные фонды, добавил он.

Ранее в среду вице-премьер Ольга Голодец подвергла критике передачу администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда в ФНС. "Мы заложили реформу по передаче администрирования, качественных изменений не произошло. Но мы потратили очень серьезные ресурсы и мы знаем, что работодатели столкнулись с серьезными проблемами при передаче, и многие еще эти проблемы до конца не решили", - заявила Голодец (цитата по "Интерфаксу"). В середине января глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что решение передать администрирование страховых взносов ФНС ошибочным не было, поскольку налоговикам удалось нарастить потенциал администрирования, а также сократился трансферт в бюджет Пенсионного фонда из федерального бюджета.

ФНС начала администрировать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование с 1 января 2017 года.