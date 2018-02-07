Сотрудника Белого дома уволили по обвинению в домашнем насилии

Администрация Белого дома уволила секретаря аппарата Роберта Портера после обвинений в моральном и физическом насилии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS. С обвинениями выступили две бывшие супруги чиновника.

Первая экс-жена заявила о том, что Портер бил ее и душил во время их брака, а вторая рассказала об агрессии в свой адрес и неадекватном поведении.

По итогам проверки ФБР пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что чиновник немедленно уйдет в отставку, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий тому, кто его заменит.

Сам Портер отверг все обвинения.