Создатели "Игры престолов" займутся новыми "Звездными войнами"

Новость из разряда "шок и трепет": шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс займутся новыми фильмами мира "Звездных войн". Об этом пишет Variety.

Подчеркивается: картины данные не будут сюжетно связаны ни с предыдущими трилогиями "основной части" саги, ни с новой, четвертой, над которой поработает постановщик неоднозначно встреченных "Последних джедаев" Райан Джонсон.

Даты выхода лент пока не объявляются. Как нет и иных подробностей.

Меж тем Бениофф и Уайсс дали по поводу скромный дежурный комментарий, отметив, что они "горды и напуганы". И приступят к работе сразу, как только финализируют "Игру престолов".

В свою очередь Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm, сказала, что "Дэвид и Дэн - одни из лучших современных рассказчиков". И их "командование сложными характерами, глубокими историями и богатством мифологий откроет для вселенной Star Wars новые, смелые горизонты". Что лично она находит "невероятно захватывающим".

Восьмой, венчающий сезон ИП должен выйти в следующем году. Также с неопределенной пока датой. Хотя "Арья Старк" озвучивала апрель 2019-го. Но потом от своих слов отреклась.

Плюс, напомним, у Бениоффа и Уайсса в смутных планах стоит сериал "Конфедерат", про Америку, где все еще существует рабство. И синопсис данный вызывает в массах нездоровое бурление.

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