Появилась уточненная дата премьеры финала "Игры престолов"

Двадцатилетняя английская актриса Мэйси Уильямс, исполняющая в главном телесериале современности роль Арьи Старк, дополнила свою экранную сестру, назвав чуть более точные сроки премьеры восьмого, финального сезона "Игры престолов".

Ранее руководством канала было подтверждено, что финал выйдет на экраны лишь в следующем, 2019 году. И хотя сезон ожидается укороченным до шести эпизодов, грядущая особо монструозная эпичность последних серий требует более тщательного подхода. Чтобы шоу ушло в закат действительно в лучах слепящей славы.

По словам актрисы, премьера первой серии финала может состояться в апреле. Как проинформировала Уильямс, сами съемки закончатся в декабре, после чего команде понадобятся еще минимум четыре месяца, чтобы довести все до ума.

"Мы закругляемся в декабре, а наш первый эпизод появится в апреле 2019 года. Это время - четыре месяца - уйдет на то, чтобы смонтировать гигантские серии", - сказала Мэйси Collider.

Тем напомнив, что серии заключительно сезона будут суть полнометражными фильмами.

При этом Уильямс, вслед за до этого выступившими коллегами, заверила, что они выкладываются на всю катушку и при этом делают все обстоятельно и неспешно, так что зритель будет в восторге от конечного результата.

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