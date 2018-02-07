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Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор бандитам из Ингушетии, примкнувшим к террористам

Текст: Владимир Полетаев

Девять участников банды из Ингушетии, готовившие теракты, осуждены на различные сроки Северо-Кавказским военным судом. Решением суда руководитель незаконного вооруженного формирования Лечи Гадамаури приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные члены банды - к лишению свободы в колониях общего режима на сроки от 5 до 14 лет. Процесс проходил в закрытом режиме.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что "участники незаконного вооруженного формирования, функционировавшего на территории Ингушетии и позиционировавшего себя структурной частью международной террористической организации "Исламское государство" в составе группировки "Вилайят Галгайче", были обезврежены сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия в 2016 году.

В ЦОС уточнили, что "на вооружении указанного НВФ находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые были изъяты из специально оборудованных схронов и мест проживания подозреваемых".

Члены банды заранее планировали проведение терактов. В ходе следствия у одного из фигурантов, Опиева, были обнаружены записи, "которые содержат годовой план проведения терактов, списки планируемых убийств сотрудников МВД Ингушетии, а также лиц, оказывающих им содействие".

По данным следствия, Гадамаури руководил НВФ на территории Сунженского района Ингушетии. Он распределил между остальными роли, ставил задачи, такие как обеспечение безопасности боевиков, приобретение и хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

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Остальные подсудимые - Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Джохар Цечоев, Илез Торчхоев и Багаудин Опиев - с марта 2014 по декабрь 2015 года вошли в состав данного формирования.Они занимались оборудованием тайников для хранения оружия и боеприпасов, тайно перевозили по республике участников и руководителей НВФ.

В УФСБ по Ингушетии сообщили, что еще один член бандгруппы, Хациев, находится в федеральном розыске.

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