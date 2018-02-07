Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Внести в часть первую статьи 131 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте.".

Президент Российской Федерации В. Путин