Дональд Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире. По мнению главы Белого дома, такого бардака нет "ни в одной другой стране в мире". Американский лидер считает, что надо срочно что-то делать.

"Необходимо принять меры. Это не вопрос политики, республиканцев и демократов, это вопрос здравого смысла", - подчеркнул Трамп. Он вновь заговорил о стене на границе с Мексикой.

"Мы должны укрепить наши границы, иначе мы никогда не решим проблему с миграцией", - заявил президент США. Напомним, против его инициатив в Конгрессе выступают демократы. Об этом пишет ТАСС.