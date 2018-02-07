У бизнесменов возникли проблемы из-за "кремлевского доклада"

Российские миллиардеры начали сталкиваться с дополнительными проверками связанных с ними финансовых операций за рубежом после публикации минфином США "кремлевского доклада", в котором фигурируют фамилии 210 чиновников и бизнесменов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Так, один из фигурантов списка на условиях анонимности рассказал журналистам, что обеспокоен текущей сделкой с иностранными партнерами. Ее должны закрыть в ближайшие месяцы, и есть риск, что она сорвется. Другой собеседник агентства сказал, что после обнародования доклада его репутация серьезно пострадала, но не уточнил, каким именно образом.

Компания Financial Integrity Network (консультирует банки и другие предприятия по поводу пресечения незаконных финансовых операций) призвала своих клиентов тщательно изучать транзакции всех фигурантов "кремлевского доклада" и рассматривать их как "политически значимых лиц", подразумевая, что есть риск их вовлеченности в сделки коррупционного характера, указывает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, предвидя сложности, некоторые российские бизнесмены начали принимать меры предосторожности еще в августе, когда в США был принят закон, требующий от минфина предоставить в течение полугода список людей, "близких к президенту Владимиру Путину". Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, который консультирует некоторых россиян по поводу возможных персональных санкций, отметил, что вести бизнес им будет непросто, пока не будет решено, какие именно ограничения наложат на фигурантов доклада.

Утром 30 января минфин США опубликовал открытую часть доклада о чиновниках и представителях бизнеса, которые входят, исходя из интерпретации Вашингтона, в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Список насчитывает 96 фамилий бизнесменов и 114 фамилий политиков, среди которых руководство ключевых компаний РФ. Против них пока не ввели санкции: доклад носит ознакомительный характер.