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Власть
07.02.2018 21:20
Текст: Петр Лихоманов

В МИД предупредили о возможности провокаций против РФ во время Олимпиады

Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий, посвященный заявлениям западных СМИ о якобы вмешательстве нашей страны в подготовку и проведение олимпиады в корейском Пхенчхане. В частности, дипломаты сочли подобные заявления подготовкой очередной информационной провокации против России.

Фото: РИА Новости
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"Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ ("Вашингтон пост", "БаззФид" и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании ("Трэтконнект", "ТрендМикро", "Есет" и др.). Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению. Примечательно, что нагнетают мнимую "российскую угрозу" именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Фото: AFP/ Yelim LEE
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В дипломатическом ведомстве напоминают, что Россия более двадцати лет выступает на международной арене с рядом конкретных предложений, которые реально укрепили бы международную информационную безопасность (МИБ), "и помогли бы миру справиться с угрозами в цифровой сфере".

"Несмотря на все русофобские заходы, мы неизменно заявляли о готовности сотрудничать в области МИБ в прагматичном ключе с любым заинтересованным государством. Российская Федерация готова помочь в расследовании кибернападений на любую пострадавшую страну - будь то преступления или любые другие инциденты, при условии, что речь идет о реальном сотрудничестве, а не о профанации", - говорится в комментарии.