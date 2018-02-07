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Рубрика: Власть

Штатный полис

В России снова начнут страховать от безработицы
Текст: Марина Грицюк
Российская газета - Столичный выпуск №7490 (27)
Глава минтруда Максим Топилин не согласен с идеей объединения трех государственных внебюджетных фондов - пенсионного, соцстрахования и ОМС в один. Об этом он сказал в кулуарах Недели российского бизнеса.
Максим Топилин уверен, что общая сумма взносов в соцфонды для работодателей вполне комфортна. Фото: РИА Новости Максим Топилин уверен, что общая сумма взносов в соцфонды для работодателей вполне комфортна. Фото: РИА Новости
Максим Топилин уверен, что общая сумма взносов в соцфонды для работодателей вполне комфортна. Фото: РИА Новости

Напомним, ранее идею объединить фонды высказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По мнению Топилина, это не даст ответы на основные вопросы - по размеру тарифов и их наполнению, по льготам для отдельных видов бизнеса.

Ольга Голодец предложила заменить неэффективных работников роботами и автоматизированными системами

При этом, по его словам, речь не идет о снижении или увеличении ставок взносов в соцфонды. Сейчас работодатели платят в них совокупно 30 процентов от фонда оплаты труда, и эта цифра, по мнению министра, вполне комфортна, и менять ее не нужно. Но она может несколько увеличиться, если социальные партнеры - профсоюзы, работодатели и правительство договорятся о введении страхования от безработицы и за счет этого - повышении пособий по безработице. Такой вид страхования был в нашей стране до 2000 года. По словам министра, есть предложение вернуть его и установить ставки: 0,25 процента от работодателя и столько же - от работника.

Еще одна важная тема - стоимость труда в России, отметил Топилин. Сегодня она невысока и остается очень большая дифференциация в зарплатах людей, работающих в разных отраслях, компаниях, обладающих разными квалификациями.

Силуанов сообщил о росте поступлений взносов на соцстрахование

По словам вице-премьера Ольги Голодец, молодые специалисты сейчас нередко ищут работу за рубежом, где им могут предложить лучшие условия, чем на родине. Специалисты с российским образованием работают во многих хороших учреждениях за рубежом, сказала она. "Работодателям стоит учитывать эту тенденцию. Мы должны вступить в борьбу за наши кадры", - продолжила Голодец. А от неэффективных рабочих мест, с ее точки зрения, пришло время отказаться. Без этого нельзя будет вести речь о росте экономики, это очень серьезный вызов.

"Когда мы говорим о росте производительности труда - это в первую очередь отказ от неэффективных рабочих мест, замена их машинным оборудованием, роботами", - сказала Ольга Голодец. Но есть структуры, которые по-своему понимают создание новых рабочих мест. Она привела пример программы "Кадры для Дальнего Востока", которая предусматривает создание 23 тысяч рабочих мест, 11 тысяч из которых не требуют квалификации. Такие рабочие места не представляют интереса для экономики, так как не могут стать ее локомотивом, продолжила вице- премьер. Нужно внимательно относиться к качеству рабочих мест, должен быть порог рабочих мест, которые нам нужны, отметила вице-премьер.

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