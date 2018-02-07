В Венесуэле в беспорядках погибли три человека

Беспорядки начались в венесуэльском городе Тукупита (штат Дельта-Амакуро) начались массовые беспорядки, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional. В итоге в столкновениях погибли три человека, включая одного национального гвардейца.

По словам очевидцев, беспорядки начались после попытки нацгвардейцев разогнать на рынке спекулянтов и конфисковать у них товар. Среди торговцев прокатилась волна возмущения, а преступные элементы устроили грабежи на окраинах.

По предварительным данным, среди убитых в беспорядках - маленький ребенок.