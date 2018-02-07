Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Пункт 142 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 50, ст. 5303; 2009, N 14, ст. 1577; 2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417; 2011, N 13, ст. 1685; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; 2012, N 43, ст. 5786; 2013, N 19, ст. 2329; N 43, ст. 5453; N 44, ст. 5642; 2014, N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; 2016, N 11, ст. 1493) дополнить предложением следующего содержания: "Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.".

Статья 2

Часть 10 статьи 42 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493) изложить в следующей редакции:

"10. Основаниями отказа в заверении федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам являются отсутствие документов, указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи, нарушение предусмотренного статьями 39 и 40 настоящего Федерального закона порядка выдвижения федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (за исключением требования, предусмотренного частью 2 статьи 40 настоящего Федерального закона). Несоблюдение требований, предусмотренных частью 5 или 7 настоящей статьи, влечет за собой исключение соответствующего кандидата из федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как соответствующий список будет заверен. Несоблюдение требования, предусмотренного частью 2 статьи 40 настоящего Федерального закона, влечет за собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по соответствующему одномандатному избирательному округу, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как соответствующий список будет заверен.".

Президент Российской Федерации В. Путин