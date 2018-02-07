Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Новости

Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство 00:58
В Венесуэле в беспорядках погибли три человека 00:50
Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения 00:36
Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире 00:33
Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане 00:23
Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа 00:15
Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем 00:07
Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ 06.02.2018
В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек 06.02.2018
В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое 06.02.2018
В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов 06.02.2018
Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте 06.02.2018
В пустыне Сахара второй раз за год выпал снег 06.02.2018
СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей 06.02.2018
Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину 06.02.2018
Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие 06.02.2018
Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода 06.02.2018
Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре" 06.02.2018
Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики 06.02.2018
Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы 06.02.2018
Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде 06.02.2018
В торгпредство России в Дамаске попала мина 06.02.2018
"Ростех" анонсировал смену главы АвтоВАЗа 06.02.2018
На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие 06.02.2018
Lada Vesta впервые стала бестселлером в России 06.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Дата подписания 5 февраля 2018 г.
Опубликован 7 февраля 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ

Принят Государственной Думой 24 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Пункт 142 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 50, ст. 5303; 2009, N 14, ст. 1577; 2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417; 2011, N 13, ст. 1685; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; 2012, N 43, ст. 5786; 2013, N 19, ст. 2329; N 43, ст. 5453; N 44, ст. 5642; 2014, N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; 2016, N 11, ст. 1493) дополнить предложением следующего содержания: "Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.".

Статья 2

Часть 10 статьи 42 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493) изложить в следующей редакции:

"10. Основаниями отказа в заверении федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам являются отсутствие документов, указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи, нарушение предусмотренного статьями 39 и 40 настоящего Федерального закона порядка выдвижения федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (за исключением требования, предусмотренного частью 2 статьи 40 настоящего Федерального закона). Несоблюдение требований, предусмотренных частью 5 или 7 настоящей статьи, влечет за собой исключение соответствующего кандидата из федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как соответствующий список будет заверен. Несоблюдение требования, предусмотренного частью 2 статьи 40 настоящего Федерального закона, влечет за собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по соответствующему одномандатному избирательному округу, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до того, как соответствующий список будет заверен.".

Президент Российской Федерации В. Путин