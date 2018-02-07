Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений в статью 55 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 24 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Внести в статью 55 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3030, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 14, ст. 1212; N 30, ст. 3110; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122; 2010, N 11, ст. 1176; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4160, 4238) следующие изменения:

1) подпункт "к" пункта 2 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 21 cледующего содержания:

"21. Граждане, уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения в запас имеют право на освобождение от призыва на военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве.".

Президент Российской Федерации В. Путин