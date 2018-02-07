Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 40, ст. 4969; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093, 1094; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222, 4231; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4765, 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87) следующие изменения:

1) статью 261 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия федеральных органов государственной власти переходят к органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты, принятые органами исполнительной власти РСФСР, а также правовые акты федеральных органов исполнительной власти, полномочия по принятию которых перешли к органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, федеральных органов исполнительной власти, которыми урегулированы указанные правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к федеральным органам государственной власти, правовые акты, принятые краевыми, областными, городскими (городов республиканского подчинения) Советами народных депутатов или их исполнительными комитетами, краевыми, областными, городскими (городов федерального значения) администрациями, а также правовые акты, принятые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы указанные правоотношения, не применяются.";

2) в статье 263:

а) в пункте 7:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"порядок изъятия переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий;";

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"права и обязанности руководителей федеральных органов исполнительной власти по осуществлению контроля за осуществлением органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, включая:";

абзацы десятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - шестнадцатым;

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым и в нем слово "пятнадцатом" заменить словом "шестнадцатом";

абзацы семнадцатый - двадцать первый считать соответственно абзацами восемнадцатым - двадцать вторым;

б) в пункте 71:

в абзаце пятом слова "восьмым - одиннадцатым" заменить словами "восьмым - двенадцатым";

в абзаце шестом слова "двенадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым" заменить словами "тринадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым";

в абзаце седьмом слова "шестнадцатым, семнадцатым и двадцатым" заменить словами "семнадцатым, восемнадцатым и двадцать первым";

в) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее - переданные полномочия), помимо случаев, указанных в абзаце девятом пункта 7 настоящей статьи, могут быть изъяты у органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации в следующих случаях:

если осуществление переданных полномочий федеральными органами исполнительной власти на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации необходимо для реализации мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства;

если переданные полномочия не могут осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации в связи со стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной ситуацией;

если осуществление переданных полномочий федеральными органами исполнительной власти необходимо для реализации международных или общенациональных мероприятий и обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

если на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами, подведомственными федеральными государственными учреждениями) осуществляются аналогичные по содержанию полномочия и изъятие переданных полномочий позволит обеспечить сокращение расходов федерального бюджета и (или) бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации на финансирование осуществления таких полномочий.";

г) дополнить пунктом 73 следующего содержания:

"73. Изъятие у органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации переданных полномочий в установленной сфере деятельности:

федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации, осуществляется нормативным правовым актом Президента Российской Федерации;

федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации, осуществляется нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

Изъятие переданных полномочий в случаях, указанных в абзаце девятом пункта 7 и абзацах втором - четвертом пункта 72 настоящей статьи, осуществляется при наличии представления (предложения) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в соответствии с абзацем пятым пункта 7 или абзацем пятым пункта 71 настоящей статьи.

Изъятие переданных полномочий в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 72 настоящей статьи, также осуществляется на основании мотивированного обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Изъятие переданных полномочий в случае, указанном в абзаце пятом пункта 72 настоящей статьи, осуществляется на основании совместного обращения руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Представление (предложение) федерального органа исполнительной власти, мотивированное обращение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), совместное обращение руководителя федерального органа исполнительной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), указанные соответственно в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, рассматриваются в течение одного месяца со дня их поступления в адрес Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случаях, указанных в абзаце девятом пункта 7 и абзацах втором - четвертом пункта 72 настоящей статьи, изъятие переданных полномочий осуществляется на срок, необходимый соответственно для устранения допущенных нарушений при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (возобновления возможности их надлежащего осуществления), ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, решения указанных в абзацах втором и четвертом пункта 72 настоящей статьи задач, но не более чем на два года.

Изъятые полномочия осуществляются федеральным органом исполнительной власти, в установленной сфере деятельности которого переданы изымаемые полномочия, или подведомственным ему федеральным государственным учреждением в случае, если осуществление им указанных полномочий допускается федеральным законом, либо Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и (или) территориальным фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с решением Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В случае, если финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий предусматривалось путем предоставления субвенций из федерального бюджета или бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, изъятие переданных полномочий в текущем финансовом году влечет со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий прекращение предоставления таких субвенций соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и возврат их неиспользованных остатков в месячный срок соответственно в федеральный бюджет или бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях финансового обеспечения осуществления изъятых полномочий.

Со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий нахождение в собственности соответствующего субъекта Российской Федерации имущества, необходимого для обеспечения осуществления переданных полномочий, не допускается. Указанное имущество подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность в установленном федеральным законом порядке.

Осуществление органами местного самоуправления в соответствии с законом субъекта Российской Федерации переданных полномочий в случаях, указанных в абзаце двадцать втором пункта 7 и абзаце восьмом пункта 71 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу нормативного правового акта Президента Российской Федерации или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об изъятии соответствующих полномочий.";

3) абзац первый пункта 2 статьи 268 после слов "порядок их финансирования," дополнить словами "порядок осуществления контроля за осуществлением части полномочий,";

4) подпункт "в" пункта 1 и пункт 4 статьи 269 признать утратившими силу;

5) в статье 292:

а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, в том числе в рамках проведения предусмотренных настоящей статьей плановых и внеплановых проверок деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается федеральными законами, указанными в пункте 7 статьи 263 настоящего Федерального закона.";

б) абзац первый пункта 8 после слов "федеральными законами" дополнить словами ", соглашениями о передаче субъектам Российской Федерации осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти, заключенными в соответствии со статьей 268 настоящего Федерального закона,".

Статья 2

Пункт 17 (в части подпункта "в" пункта 1 и пункта 4 статьи 269) статьи 1 Федерального закона от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2709) признать утратившим силу.

Статья 3

1. Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 июня 2019 года.

2. До приведения федеральных законов, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках проведения плановых и внеплановых проверок деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере указанных полномочий, в соответствии с правилами, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин