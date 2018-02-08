Большинство россиян не скрывают пароли от гаджетов

Более половины жителей России спокойно предоставляют доступ к своим мобильным устройствам. Это выяснили эксперты "Лаборатории Касперского" и компании Toluna.

Опрос, в котором приняли участие более тысячи человек, показал, что 54 процента респондентов не скрывают, а, напротив, охотно делятся кодами и паролями доступа.

В то же время, почти 40 процентов опрошенных рассказали, что у них бывали ссоры со вторыми половинами именно из-за нарушения личных границ, когда партнер без их ведома изучал приватную информацию.

Почти 80 процентов респондентов признают право у людей, находящихся в отношениях, на личное пространство (в том числе, и онлайн). Но 71 процент опрошенных готовы предоставить доступ к предназначенной только для них информации - отношения в этом случае более ценны.

Ожидаемо, что чем хуже отношения в паре, тем больше тайн. 80 процентов опрошенных рассказали, что скрывали личные файлы и сообщения. Те, кто доволен своим партнером, прячут информацию реже - в этом признались чуть более 60 процентов счастливых в паре респондентов.