CAS не принял к рассмотрению апелляции шести российских спортсменов

Специальная коллегия Международного арбитражного спортивного суда (CAS ad hoc), работающая в режиме выездного отделения непосредственно в Пхенчхане, отказалась рассматривать апелляции на недопуск к Играм-2018 от шести российских спортсменов и семи представителей тренерского штаба и персонала. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Речь, прежде всего идет о конькобежцах Павле Кулижникове и Денисе Юскове, биатлонистах Александре Логинове и Ирине Старых, прыгуне с трамплина Дмитрии Васильеве, а также Татьяне Бородулиной. Все они в прошлом имели случаи нарушения антидопингового законодательства. МОК еще на декабрьском исполкоме решил, что приглашения для выступления за команду "Олимпийские атлеты из России" таким спортсменам выдаваться не будут. Хотя спортсмены из других стран с единичными случаями нарушения кодекса антидопинга после отбытия своих наказаний в Играх участвовать могут.

Арбитры CAS сегодня вынесли решение, что CAS ad hoc не имеет достаточной юрисдикции рассматривать эти апелляции по существу вопроса о недопуске на Игры.