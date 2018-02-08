CAS объявит решение по российским спортсменам 9 февраля в 5 утра

Стало известно точное время, когда выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) объявит решение по делам 47 российских атлетов. Это произойдет 9 февраля в 5 утра по московскому времени, то есть в 11:00 - по местному.

Напомним, что сегодня были рассмотрены сразу два дела. Одна группа наших спортсменов из 32 человек подала жалобы на то, что не получила приглашение на зимние Олимпийские игры, и конкретные причины такого решения Международный олимпийский комитет так и не озвучил. Другие россияне уже отстояли свою невиновность в CAS, и им были возвращены медали Сочи, а также снят пожизненный запрет на участие в Играх. Однако даже после этого решения МОК отказался пригласить 15 человек, продолжающих карьеру в различном качестве, на Олимпиаду в Пхенчхан.

В первом списке значатся следующие спортсмены: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Арапетян, Артем Колов, Глеб Ретивых и Алесей Волков.

Во второй группе представлены: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Ниталия Медведева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Сергей Чудинов.

Решение CAS будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады, а также появится на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.