ЦБ предложил привязать кредитные ставки к ключевой

ЦБ РФ рекомендует банкам при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки по кредитам в случае снижения ключевой ставки Банка России. Такой вывод можно сделать из информационного письма, опубликованного в "Вестнике Банка России".

"При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений", - говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Василия Поздышева.

Привязка кредитной ставки к ключевой встречается в мировой практике, к примеру, "плавающая" ставка действует в Беларуси. Но там процент по кредиту может меняться как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В итоге выплаты по кредиту у заемщика могут сильно вырасти. Уточнение, что в России привязка будет действовать только в случае снижения ставки, гарантирует, что платежи для заемщика не вырастут. Банк же сохранит клиента, который мог уйти в другую кредитную организацию при рефинансировании кредита. Потерю клиентов, которые сменят банк в поисках лучших условий, сами банкиры считают самым серьезным риском для банковской сферы на 2018 год.