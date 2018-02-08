Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. N 138/1130-7 г. Москва "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина, выдвинутого политической партией "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина было представлено 105 000 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недействительными признано 1908, или 3,18 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 102 994, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина, 1959 года рождения, выдвинутого политической партией "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ", 7 февраля 2018 года в 13 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

Бабурин Сергей Николаевич

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ФГБУН Институт социально-политических исследований Российской академии наук, ЧОУВО "МУ им. С.Ю. Витте", ФГБОУ "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского", ФГНБУ "Российский институт стратегических исследований", НОУ ВПО "Европейский институт JUSTO", АБ "Бабурин, Скуратов и партнеры", ФГБОУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический университет", Ассоциация юридических вузов, ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", ОАО НПП "Эталон", ООО "Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура", ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет", НП "Институт национальной стратегии реформ", гонорар - 11 401 518,97 руб.

Недвижимое имущество:

квартира - 182,6 кв.м (доля в праве 1/3), г. Москва;

иное недвижимое имущество, машиноместо - 14,20 кв.м, г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

2 счета - 130 996,07 руб.

Бабурина Татьяна Николаевна (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, ФГБУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический университет", НОУ ВПО "Европейский институт JUSTO", ООО "РП "Содружество", пенсия -

2 246 545,40 руб.

Недвижимое имущество:

земельный участок - 1 619 кв.м, Московская область; жилой дом - 414,9 кв.м., Московская область;

2 квартиры - 182,6 кв.м (доля в праве 1/3), 32,5 кв.м, г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

3 счета - 537 454,77 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

ООО "РП Содружество", доля в праве - 100%.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации