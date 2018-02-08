Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. N 138/1129-7 г. Москва "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова было представлено 105 000 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недостоверными и недействительными признано 2611, или 4,35 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 389, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА", 7 февраля 2018 года в 13 часов 29 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации -журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, ОАО "Абрау-Дюрсо", Управление делами Президента Российской Федерации, компания "SOLVALUB HOLDING AG", Администрация Президента Российской Федерации, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", ФКУ "Аппарат Общественной палаты России", доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества - 274 307 116,97 руб.

Недвижимое имущество:

квартира - 170,20 кв.м, г. Москва (доля в праве 2/3).

Транспортные средства:

3 легковых автомобиля - Лэнд Ровер, Рейндж Ровер (2010 г.), Ниссан, Квест (2008 г.), Джип, Ранглер (1996 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

17 счетов - 156 699 020,47 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью "Актив Капитал", 100%.

ТИТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства"; доходы от вкладов, продажи и сдачи в аренду имущества, страховое возмещение - 13 606 178,15 руб.

Недвижимое имущество:

2 земельных участка - 1 450 кв.м, Московская область, 844 кв.м, Испания;

2 жилых дома - 85,7 кв.м, Московская область, 115,98 кв.м, Испания;

1 гараж - 27,9 кв.м, Испания.

Транспортные средства:

2 автомобиля легковых - Лэнд Ровер, Дискавери 4 (2012 г.), Лэнд Ровер, Дискавери 4 (2014 г.)

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

7 счетов - 2 049 980,30 руб.

Сведения о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

Титова Елена Викторовна (супруга кандидата Титова Бориса Юрьевича)

Сведения об имуществе

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются: доход по основному месту работы кандидата, доход по основному месту работы супруги (супруга), накопления за предыдущие годы.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, 20 922 800,00 рублей.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации