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08.02.2018 13:05
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком сегодня завершил регистрацию кандидатов на должность президента России и утвердил текст избирательного бюллетеня.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В верхней части документа содержатся разъяснения о порядке его заполнения. Затем следуют фамилии кандидатов в алфавитном порядке:

ЦИК: подано почти 37 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения
Начался отбор наблюдателей на выборы президента России

Бабурин Сергей Николаевич
Грудинин Павел Николаевич
Жириновский Владимир Вольфович
Путин Владимир Владимирович
Собчак Ксения Анатольевна
Сурайкин Максим Александрович
Титов Борис Юрьевич
Явлинский Григорий Алексеевич

Напротив фамилии кандидата указан год его рождения, место жительства, занимаемая должность и субъект выдвижения (от партии или самовыдвижение).

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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