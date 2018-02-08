ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Центризбирком сегодня завершил регистрацию кандидатов на должность президента России и утвердил текст избирательного бюллетеня.

В верхней части документа содержатся разъяснения о порядке его заполнения. Затем следуют фамилии кандидатов в алфавитном порядке:

Бабурин Сергей Николаевич

Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович

Путин Владимир Владимирович

Собчак Ксения Анатольевна

Сурайкин Максим Александрович

Титов Борис Юрьевич

Явлинский Григорий Алексеевич

Напротив фамилии кандидата указан год его рождения, место жительства, занимаемая должность и субъект выдвижения (от партии или самовыдвижение).

Выборы президента России состоятся 18 марта.