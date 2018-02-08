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8 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7490 (27)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. N 138/1128-7 г. Москва "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского"

Дата подписания 7 февраля 2018 г.
Опубликован 8 февраля 2018 г.

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского было представлено 105 000 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недостоверными и недействительными признано 643, или 1,07 процента подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104 357, что является достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского, 1952 года рождения, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", 7 февраля 2018 года в 13 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

Явлинский Григорий Алексеевич

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Региональная общественная организация "ЭПИцентр", Йельский университет, Международный институт "Рамат Гани", доходы от вкладов, пенсия - 23 022 402 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

16 счетов - 59 897 717 руб.

Смотряева Елена Анатольевна (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

пенсия, доходы от вкладов, сдачи имущества в аренду - 2 582 487 руб.

Недвижимое имущество:

2 квартиры - 76,6 кв.м, 57,2 кв.м (доля в праве 1/2), г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

6 счетов - 3 438 298 руб.