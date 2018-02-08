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Рубрика: Власть

Приговор в сокращении

Предлагается создать федеральный центр подготовки будущих судей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обнародовал предложения по совершенствованию судебной системы.
Одно из предложений: решения судов зачитывать сокращенно. Фото: Depositphotos.com Одно из предложений: решения судов зачитывать сокращенно. Фото: Depositphotos.com
Одно из предложений: решения судов зачитывать сокращенно. Фото: Depositphotos.com

Судей предлагается готовить в Федеральном центре подготовки судей, который должен быть независим от различных ведомств. Назначение судей, по замыслу авторов предложений, необходимо увязать с результатами обучения и экзаменов.

Это только одно из предложений большого доклада. В центре подчеркивают, что предложения появились после масштабного исследования, проведенного совместно с Верховным судом России. Некоторые идеи, кстати, уже реализуются. Например, предлагается оглашать в уголовном процессе только вводную и резулятивную часть приговора. Это сократит процедуру: сегодня зачитывать приговор могут и несколько дней.

Подсудимого в тот момент волнуют лишь два вопроса: признали виновным или нет, и если признали, то какое наказание. А с деталями можно разобраться уже потом, читая вместе с адвокатами документы. Но подсудимый вынужден стоять на ногах долгие часы и томиться в неизвестности, заслушивая приговор в полном объеме.

Поэтому и предлагается зачитывать сокращенную версию, в которой будет только самое главное. А полный текст можно будет получить потом, по запросу стороны. Кстати, накануне Верховный суд внес Госдуму законопроект, разрешающий зачитывать судебное решение в укороченном виде по гражданским, административным и арбитражным делам.

Иногда приговор зачитывают несколько дней, и подсудимый выслушивает его, стоя на ногах

В докладе также предлагается увеличить фактическую заработную плату работников аппарата вдвое или до уровня средней по региону. Это одна из болевых точек. Работники аппарата по сути выполняют всю черновую работу. Но разве мог бы суд работать без скромных сотрудников канцелярии? Или без секретарей судебного заседания? И естественно, такой работой должны заниматься специалисты. Но как их удержать?

Из-за низких зарплат в канцеляриях большая текучка. Об этом тоже говорится давно. Исправить ситуацию теперь предлагает и Центр стратегических разработок.

При этом в Верховном суде согласны не со всеми положениями доклада. Некоторые моменты вызывают дискуссию. Затрагивают в документе и традиционную тему: много или мало выносится оправдательных приговоров?

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По признанию самих авторов доклада, часть экспертов не разделяет тезис о наличии обвинительного уклона. В качестве аргумента приводится статистика дел, прекращаемых судами. По разным основаниям прекращается 22 - 24 процента дел. Это не значит, что людей оправдывают. Но и не сажают. Их дело закрыто. Например, по сроку давности. Или из-за примирения сторон.

Но оправдательных приговоров и вправду мало. В среднем, судья выносит оправдательный приговор один раз за семь лет. Хотя представители судебной системы в ответ на подобные цифры отвечают, что у нас есть специфика. Скажем, в США большинство дел прекращается до суда - стороны заключают сделку. Суды рассматривают только те дела, где есть спор, обвиняемый настаивает на своей невиновности. У нас же суды рассматривают и дела в особом порядке, когда человек признал вину и попросил рассмотреть его дело по упрощенной процедуре. Оправдательных приговоров в таких делах не может быть по определению. Между тем, таких дел более 60 процентов.

Авторы доклада предлагают снять препятствия для прекращения на стадии следствия уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Речь о неких ведомственных препятствиях, когда следователю трудно закрыть дело за примирением сторон из-за того, что будет испорчена статистика. Для улучшения показателей ему нужно, чтобы дело дошло до суда, хотя есть все основания прекратить все гораздо раньше.

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