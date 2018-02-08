ФИФА увеличит расширенные заявки сборных на ЧМ-2018

Оргкомитет соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) согласился увеличить допустимое количество игроков в предварительных заявках сборных - участниц ЧМ-2018.

"Приняв во внимание мнения тренеров, присутствовавших на семинаре во время финальной жеребьевки ЧМ-2018 в Москве, ФИФА согласилась увеличить расширенную заявку команд с 30 до 35 человек. И этот список может быть опубликован только с разрешения соответствующей национальной федерации", - говорится в пресс-релизе организации.

Теперь эта поправка должна быть утверждена советом ФИФА 16 марта в колумбийской Боготе.

Напомним, согласно регламенту, предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 должны быть представлены в ФИФА до 14 мая, а окончательные из 23 человек не позже 4 июня.