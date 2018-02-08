В четверг в прессе появились устрашающие заметки в духе "убийца-расчленитель освободился досрочно и приехал в Москву". При этом отмечалось, что 63-летний Анвар Масалимов, отбывавший пожизненное наказание в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе, стал первым, кому удалось выйти на свободу из числа получивших высшую меру наказания.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний отреагировали на такие публикации. "В ряде СМИ были размещены материалы о том, что из мест лишения свободы впервые вышел по УДО осужденный к пожизненному лишению свободы. Данная информация не соответствует действительности, поскольку осужденный был освобожден из ИК-18 по решению Вологодского областного суда в связи с переквалификацией его уголовного дела", - сообщили в тюремном ведомстве, уточнив, что произошло это еще в 2016 году.

В ФСИН напомнили, что данный заключенный был приговорен к смертной казни 29 октября 1992 года. В 1998 году смертная казнь была заменена ему на пожизненное лишение свободы. Во время отбывания наказания в Вологодской области осужденный неоднократно обращался в местные суды с кассационными жалобами о смягчении приговора.

В итоге в 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области осужденному был изменен приговор со статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР на статью 103. Из приговора исключили указания на признание осужденного особо опасным рецидивистом и на отягчающее обстоятельство - совершение преступления в нетрезвом виде. В 2012 году осужденный был переведен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию "Полярная сова" для пожизненно осужденных.

Однако 22 июня 2016 года в ИК-18 поступил оригинал постановления Вологодского облсуда об освобождении осужденного на основании статьи 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного. В этот же день мужчина был освобожден.

Анвара Масалимова арестовали в 1991 году за убийство пенсионера, у которого он проживал после своей предыдущей отсидки (за другое убийство).

По данным СМИ, находясь в колонии, Масалимов говорил своим сокамерникам, что станет монахом, если освободится. Оказавшись на свободе, он действительно отправился в храм Святителя Дмитрия Ростовского в Москве. Но там не остался. Куда он направился далее, неизвестно.