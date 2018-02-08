Новости

В Сирии поймали двух "британских" палачей ДАИШ 01:03
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа 00:54
В Египте освободили задержанную за танец живота россиянку 00:29
Постпред РФ при ООН опроверг обвинения в причастности к химатакам в Сирии 00:28
По факту нападения на девушку в центре Петербурга возбудили дело 00:08
Пассажирами двухэтажных аэроэкспрессов стали уже 845 тысяч человек 08.02.2018
В госдепе заявили о желании США восстановить отношения с Россией 08.02.2018
Небензя: США находятся в Сирии незаконно 08.02.2018
Skoda официально представила обновленную Fabia 08.02.2018
В Нидерландах задержали обвиняемого в хищении в РФ около 600 млн рублей 08.02.2018
На Кубани задержали осквернившего икону подростка 08.02.2018
ЦБ предложил привязать кредитные ставки к ключевой 08.02.2018
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию 08.02.2018
Tesla Roadster Илона Маска включили в каталог спутников 08.02.2018
На ярославских чиновников завели дело из-за избитой девочки 08.02.2018
Посол РФ: Русофобия в Таллине присутствует в риторике только ее властей 08.02.2018
В московском метро женщина упала под поезд и выжила 08.02.2018
МИД потребовал прекратить издевательства над арестованным США россиянином 08.02.2018
В Риге предложили отменить бесплатный проезд для российских пенсионеров 08.02.2018
Citroen через месяц начнет продажи в России кроссовера за миллион рублей 08.02.2018
Памятник Евгению Примакову установят рядом со зданием МИД РФ 08.02.2018
В Нижневартовске молодой мужчина умер в очереди к врачу 08.02.2018
Москвичи увидят в небе парад планет 08.02.2018
С начала конфликта в Донбассе убежище в РФ попросили 1,7 млн украинцев 08.02.2018
Власти Крыма передумали ликвидировать "Крымтроллейбус" 08.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
08.02.2018 22:45
Рубрика: Экономика

Геннадий Бочаров: Долгие мгновения века

Текст: Геннадий Бочаров
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Впервые свой личный маршрут между нью-йоркским небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг и собором Святого Патрика на 5-й авеню я проложил в 1972 году. В последующие прилеты в Нью-Йорк - вплоть до 2014 года - повторял маршрут с точностью метронома. Это выглядело как долг перед первой и абсолютной памятью всего первого. Памятью о том, о чем думал на высоте небоскреба, и ощущениям на земле, которые испытал в соборе.

На высоте.

...Скоростной лифт стремительно поднимается на одну из высших точек урбанистической цивилизации - смотровую площадку небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Вечер. Ветер. Далеко внизу - неоновая магма мегаполиса. Волчьи завывания тысяч сирен, смотровая площадка - это больничная койка. С больничной койки лучше всего видишь собственную жизнь. С заоблачной площадки - жизнь мира. Мира, который ты уже познал в разных его проявлениях. Ты уже увидел гремящие кладбища сотен городов, опутанных электрическими цепями. Городов, покрытых мхом невежества и пороков. Ты уже знаешь, как твой век перемалывает поколение за поколением и возвращает мир к первозданному хаосу. Ты видишь, как бездарно и натужно проворачивается человеческая история. Ты серьезно предполагаешь, что порядка в жизни могло бы быть намного больше, если бы люди не пытались улучшать идеальную форму куриного яйца... Ты спускаешься с высоты.

Геннадий Бочаров о войне и природе

На земле.

Собор Святого Патрика. Блики чужих судеб: из-под величественного свода собора уходил в вечность Скотт Фицджеральд; смерть от таксиста настигает сошедшую со ступенек собора Маргарет Митчелл - миру остается ее шедевр "Унесенные ветром", спустя 20 минут после посещения собора надежда литературной Америки Натаниэль Уэст ("День саранчи", "Подруга скорбящих") вместе с молодой женой гибнет под колесами грузовика...

Вхожу в собор. Трепет свечей и звучание органа. Ты уже другой. Мозг отключается. Время чувств. Густой, как жужжание диких пчел, и тревожный, как затемнение луны, звук органа струится над покрытыми головами безмолвных прихожан. Звук плавит их застуженные жизнью души. Музыка и в тебе вдруг рождает уверенность в том, что в мире не бывает ночей, в которых бы не светилось ни одного огонька.

Геннадий Бочаров о Владимире Ивашко

Что потеря веры в жизнь и в человека равна потери крови.

Что, как бы ни был краток твой жизненный путь, в нем всегда остается место для света, тепла и прекрасной неясной надежды.

...Два коротких мгновения - размышление о порче мира на высоте небоскреба и состояние души на земле в соборе - сливаются в одно. И теперь оно уже - долгое.

Выхожу из собора. Вливаюсь в поток людей. Познаю истину: человечество - это бесконечный человек.

Главное сегодня

Минобороны РФ: США в Сирии захватывают "экономические активы"
РФ предложила США установить допустимую норму сближения военных самолетов
Новый регламент ГИБДД: Как изменился порядок общения ДПС с водителями
CAS решает судьбу российских олимпийцев. Онлайн-трансляция
Умер актер из "Белых рос" Геннадий Габук