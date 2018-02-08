Голкипер Худобин отдал уже вторую голевую передачу в сезоне НХЛ

Голкипер "Бостона" Антон Худобин в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не только с блеском выполняет свои непосредственные обязанности, но участвует и в атакующих действиях команды.

В победном матче против "Рейнджерс" (6:1) Антон помимо того, что отразил 21 бросок из 22, еще и записал на свой счет результативную передачу, которая привела к заброшенной шайбе Шаллера. По итогам встречи Худобин был справедливо признан ее третьей звездой.

Любопытно, что российскому вратарю не впервой ассистировать партнерам. Этот голевой пас стал для голкипера уже вторым в текущем сезоне. Добавим, что в нынешней "регулярке" в 19 матчах Худобин одержал 11 побед и занимает по этому показателю 33-е место среди всех голкиперов Лиги.