Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касаи стал первым в истории спортсменом, которому удалось поучаствовать в восьми зимних Олимпийских играх.

45-летний Касаи не пропускает Олимпиады начиная с Альбервиля-1992. Почти половина участников Игр-2018 не родилась на момент первого прыжка японца на его дебютных ОИ.

С тех пор Касаи завоевал на Олимпиадах два "серебра" и "бронзу". Отметим, что до недавнего времени японец делил рекорд долгожителя с российским саночником Альбертом Демченко, для которого предыдущие Игры в Сочи стали седьмыми. Но Демченко после этого завершил карьеру, а Касаи продолжил выступать.

К слову, в квалификации, состоявшейся накануне, японский "летающий" лыжник показал 20-й результат и пробился в финальные соревнования.