Как россияне отметят Международный день книгодарения

Более 8000 тысяч книг получили небольшие сельские библиотеки России в ходе первой акции "Дарите книги с любовью". В этом году рекорд будет побит, уже сейчас на сайте акции зарегистрировались более 1500 участников. Международный день книгодарения отмечают 14 февраля, в России он превратился в недельный праздник любви к книге, когда люди дарят книги друзьям, жертвуют книги библиотекам и школам и включаются в "книговорот", меняя уже прочитанные книги на новые.

- Главная отличительная черта этой акции в том, что ничем не нужно руководить, - представляет проект в медиацентре "РГ" директор РГДБ Мария Веденяпина. - Мы просто дали старт, подготовили материалы, плакаты, буклеты, которые можно скачать на нашем сайте. А дальше каждый придумывает что-то свое.

В прошлом году более 2000 книг получила библиотека в деревне Купреево Владимирской области. Случился пожар, и почти вся библиотека сгорела. Местные власти выдели помещение местного клуба, а люди со всей страны помогли восстановить библиотечный фонд.

Люди видят фотографию библиотеки, которой нужна помощь, и покупают для нее дорогие, подарочные книги

Особенно повезло отдаленным библиотекам Псковской области. В их фонды более 800 книг лично передал руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

В книжном магазине "Москва" не любят слово "акция", там книги собирают постоянно. В прошлом году собрали более 3500 книг и пополнили фонды пяти библиотек в Рязанской области, Алтайском крае, Республике Марий Эл.

- Мы ставим в зале фотографию библиотеки, для которой собираем книги, и люди реагируют по-другому, - говорит замдиректора ТДК "Москва" Екатерина Мосина. - Наш народ готов помогать, а когда видит - кому, включается мгновенно. Нас потрясло, что люди отдавали не только книги из серии "Школьная библиотека", но специально покупали дорогие подарочные издания, которые никогда бы иначе не попали в сельскую библиотеку.

Актриса, ведущая и педагог Яна Поплавская готова поддержать любую акцию, которая дарит людям настоящую радость.

- Я никогда не забуду, когда мы собирали гуманитарную помощь для детей Донбасса, первое, о чем они попросили, были книги, альбомы и цветные карандаши, - вспоминает она. - Еда, теплая одежда, лекарства - это очень важно, но что бы ни происходило вокруг, дети всегда хотят читать, рисовать и мечтать.

Яна Поплавская не верит в то, что настоящие книги когда-то заменят электронные, потому что, как говорят сами дети, "им нужны странички, которые пахнут". .

- В своей мастерской я учу детей читать, потому что даже школьники на самом деле читать не умеют, - рассказывает Яна Поплавская. - Чтобы книги были ребенку в радость, родители должны обязательно читать и думать вместе с детьми.

Генеральный директор издательства "РИПОЛ классик" Сергей Макаренков признался, что издательства часто получают письма с просьбой отправить куда-то книги.

- Мы посылаем, потому что так надо. Но мысль, что наши книги попадут конкретному адресату, который в них по-настоящему нуждается, доставляет настоящую радость, - объясняет он. - Мы, издатели, хорошо понимаем, как важно, чтобы дети читали. Потому что если они полюбят чтение в детстве, то вырастут читателями и будут покупать наши книги.

Президент Благотворительного фонда "Спешите делать добро!" телеведущая Оксана Федорова напомнила, что в маленьких городках библиотека - это часто единственное место, куда родители могут прийти с детьми.

- У нашего фонда есть программа "Культура и просвещение", потому что мы хотим приобщать наших детей к истинным ценностям, а главный проводник - это книга, - говорит она. - Я сама мама, и когда прихожу домой, сын ждет меня, чтобы я почитала ему перед сном. И как бы я ни устала, я ему всегда читаю.

Книга - лучший подарок, напоминает Оксана Федорова и призывает чаще дарить друг другу книги, а не только в День книгодарения.

Напоминаем, что акция "Дарите книги с любовью" пройдет с 12 по 18 февраля.