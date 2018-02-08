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8 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7490 (27)

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Калужской области" в целях образования постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Калужской области"

Дата подписания 5 февраля 2018 г.
Опубликован 8 февраля 2018 г.

Принят Государственной Думой 19 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 109-ФЗ "О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Калужской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2764) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами "и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Калужской области";

2) в статье 1:

а) абзац первый дополнить словами ", частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации";

б) дополнить пунктами 41 - 47 следующего содержания:

"41) образовать в составе Дзержинского районного суда Калужской области:

постоянное судебное присутствие в селе Износки Износковского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в городе Медыни Медынского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в городе Юхнове Юхновского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в городе Мосальске Мосальского района Калужской области;

42) образовать в составе Жуковского районного суда Калужской области постоянное судебное присутствие в городе Тарусе Тарусского района Калужской области;

43) образовать в составе Калужского районного суда Калужской области постоянное судебное присутствие в поселке Ферзиково Ферзиковского района Калужской области;

44) образовать в составе Кировского районного суда Калужской области:

постоянное судебное присутствие в городе Спас-Деменске Спас-Деменского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в селе Барятино Барятинского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в поселке Бетлица Куйбышевского района Калужской области;

45) образовать в составе Козельского районного суда Калужской области:

постоянное судебное присутствие в селе Ульяново Ульяновского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в селе Перемышль Перемышльского района Калужской области;

46) образовать в составе Людиновского районного суда Калужской области:

постоянное судебное присутствие в городе Жиздра Жиздринского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в селе Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области;

47) образовать в составе Сухиничского районного суда Калужской области:

постоянное судебное присутствие в поселке Думиничи Думиничского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в городе Мещовске Мещовского района Калужской области;

постоянное судебное присутствие в поселке Бабынино Бабынинского района Калужской области.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин