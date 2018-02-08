Коалиция США вновь нанесла удар по сирийским войскам

Драма разворачивалась в районе нефтяных полей Хашшам - в нескольких километрах от берегов Евфрата. По версии американской стороны, все началось с того, что пешая группа в составе примерно 500 бойцов подразделений, лояльных режиму в Дамаске, под прикрытием артиллерии и танков пошла в атаку на командный пункт оппозиционных "Сил демократической Сирии", состоящих преимущественно из курдов. Их, как известно, открыто поддерживают США, и как раз накануне в штаб СДС прибыла делегация американских военных специалистов. В командовании операцией "Непоколебимая решимость" признают, что никаких потерь не понесли (сообщается, что был ранен один представитель СДС). Однако в рамках "самообороны" подняли в небо военную авиацию и массированно обстреляли сирийских ополченцев.
Сирийские официальные лица утверждают, что ополченцы сражались с боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), а потому действия США нельзя расценить иначе, как агрессию и "новую расправу".
"Мы анализируем информацию, которая приходит относительно инцидента, - прокомментировала его официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Эта информация сейчас перепроверяется для того, чтобы мы могли сделать наши официальные оценки и поделиться с вами соответствующими комментариями". По словам Захаровой, возникает масса вопросов в отношении той версии событий, которая представлена американской стороной. "Во-первых, каким образом подразделение численностью 500 человек может атаковать некий штаб при поддержке танков и артиллерии и в результате нанести ранения лишь одному из отражающих атаку? Каким образом находящиеся в этом штабе могли продержаться в этих условиях по меньшей мере полчаса, необходимые для того, чтобы вызвать и обеспечить подлет сил авиации? Каким образом в течение столь короткого времени могло быть принято решение об открытии массированного огня на поражение в отношении сирийских вооруженных сил?" - отметила Захарова.
В Минобороны РФ вчера заявили, что причиной инцидента стали поисково-разведывательные действия ополченцев, несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях. В ведомстве уточнили, что российских военных в этом районе провинции Дейр-эз-Зор нет. Российская сторона также подтвердила, что в результате налета коалиции были ранены 25 сирийцев.