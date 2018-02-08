Коалиция США вновь нанесла удар по сирийским войскам

Дамаск и Вашингтон разошлись в оценках происшествия в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, где накануне рано утром американские военные нанесли авиаудары по позициям проправительственных сил народного ополчения, в результате чего погибли более ста человек и еще несколько были ранены. Эта атака якобы стала ответом на "неспровоцированное нападение" ополченцев, воюющих на стороне армии САР, на штаб вооруженной оппозиции, где находились военные советники из США. При этом никто из американцев не пострадал - это признали в Пентагоне. А власти Сирии уже назвали действия коалиции во главе с США "очередным актом агрессии".

Драма разворачивалась в районе нефтяных полей Хашшам - в нескольких километрах от берегов Евфрата. По версии американской стороны, все началось с того, что пешая группа в составе примерно 500 бойцов подразделений, лояльных режиму в Дамаске, под прикрытием артиллерии и танков пошла в атаку на командный пункт оппозиционных "Сил демократической Сирии", состоящих преимущественно из курдов. Их, как известно, открыто поддерживают США, и как раз накануне в штаб СДС прибыла делегация американских военных специалистов. В командовании операцией "Непоколебимая решимость" признают, что никаких потерь не понесли (сообщается, что был ранен один представитель СДС). Однако в рамках "самообороны" подняли в небо военную авиацию и массированно обстреляли сирийских ополченцев.

В Дамаске назвали атаку со стороны коалиции во главе с США "несомненным актом агрессии"

Сирийские официальные лица утверждают, что ополченцы сражались с боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), а потому действия США нельзя расценить иначе, как агрессию и "новую расправу".

"Мы анализируем информацию, которая приходит относительно инцидента, - прокомментировала его официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Эта информация сейчас перепроверяется для того, чтобы мы могли сделать наши официальные оценки и поделиться с вами соответствующими комментариями". По словам Захаровой, возникает масса вопросов в отношении той версии событий, которая представлена американской стороной. "Во-первых, каким образом подразделение численностью 500 человек может атаковать некий штаб при поддержке танков и артиллерии и в результате нанести ранения лишь одному из отражающих атаку? Каким образом находящиеся в этом штабе могли продержаться в этих условиях по меньшей мере полчаса, необходимые для того, чтобы вызвать и обеспечить подлет сил авиации? Каким образом в течение столь короткого времени могло быть принято решение об открытии массированного огня на поражение в отношении сирийских вооруженных сил?" - отметила Захарова.

В Минобороны РФ вчера заявили, что причиной инцидента стали поисково-разведывательные действия ополченцев, несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях. В ведомстве уточнили, что российских военных в этом районе провинции Дейр-эз-Зор нет. Российская сторона также подтвердила, что в результате налета коалиции были ранены 25 сирийцев.