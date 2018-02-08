Последние полгода колумбийской конькобежки Лауры Гомес Кинтеро проходят в формате сказки. Своим видом спорта она начала заниматься всего полгода назад, а теперь будет представлять свою страну на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Я в шоке, ведь лишь на прошлой неделе мне сказали, что я буду выступать на Олимпиаде. Это огромная неожиданность для меня. Я и начала-то заниматься конькобежным спортом в июле для удовольствия, а теперь попала на Игры, - цитирует колумбийку официальный олимпийский канал. - Здесь холодно. Это ужасно, потому что я привыкла к лету круглый год. А здесь настоящая зима и зимние Игры. Но я все равно жутко рада. У меня с собой форма для Кубка мира, но не для Олимпиады. Все еще ее жду".

Соревнования по конькобежному спорту стартуют в Пхенчхане 10 февраля.