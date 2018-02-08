Ксения Собчак зарегистрирована кандидатом в президенты России

Центризбирком зарегистрировал сегодня Ксению Собчак в качестве кандидата на должность президента России.

Как представитель от непарламентской политической партии "Гражданская инициатива" телеведущая 31 января предоставила в Центризбирком 104 929 подписей в свою поддержку. По итогам проверки 60 тысяч подписей недействительными и недостоверными признаны 789, или 1,33 процента. Такой объем отбраковки - менее пяти процентов - позволяет зарегистрировать кандидата, поскольку за вычетом отбракованных подписей их общее количество превышает необходимые по закону сто тысяч.

Других претензий к Собчак у Центризбиркома не возникло, проект постановления о регистрации был поддержан одиннадцатью голосами членов ЦИК при одном воздержавшимся.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила удостоверение установленного образца доверенному лицу кандидата Сергею Арасланову.

Таким образом, Ксения Собчак стала седьмым зарегистрированым кандидатом на пост президента России. Ранее эту процедуру прошли Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста) и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Выборы президента России состоятся 18 марта.