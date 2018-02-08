В Братиславе прошла пресс-конференция перед матчем первого раунда Мировой группы II теннисного Кубка Федерации между Словакией и Россией.

Капитан словачек Матей Липтак отметил, что все девушки, в том числе и лидер сборной Магдалена Рыбарикова, находятся в отличной форме. Однако статус фаворитов еще нужно подтвердить.

- Россия - интересный соперник. Эта команда уже добивалась больших успехов в Кубке Федерации. Так что для нас этот матч - вызов, - приводит слова специалиста пресс-служба Федерации тенниса Словакии. - Но даже у молодых игроков, в том числе у Натальи Вихлянцевой, есть потенциал. Их ни в коем случае нельзя недооценивать. Пусть мы фавориты на бумаге, но надо подтвердить это на корте. Я думаю, борьба будет равной.

Капитан российской сборной Анастасия Мыскина подчеркнула, что молодежь постарается воспользоваться своим шансом и выйти в плей-офф.