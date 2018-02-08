МИД РФ обвинил Киев в попытке испортить спортивный праздник на ЧМ-2018

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о протестах на чемпионате мира-2018 по футболу является провокацией к экстремизму и нацелено на то, чтобы испортить спортивный праздник. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

Ранее украинский министр сообщил, что Киев ведет переговоры с федерациями футбола и организациями фанатов о возможности проведения акций протеста во время чемпионата мира в России летом 2018 года.

Сыромолотов заявил, что "в Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям". Дипломат дал понять, что "в условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России, иного, кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник, мы от нынешних украинских властей и не ждали".