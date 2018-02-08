Писательница и антрополог Морин Демидофф прожила восемь лет в России вместе с мужем, французом с русскими корнями, который работал в московском офисе одной из французских логистических фирм. Она опубликовала несколько литературных сборников, а в последнем "Голова и шея. Истории русских женщин" предоставила слово 14 россиянкам. Книга выпущена издательским домом Syrtes, и ее презентация состоялась на Днях русской книги в мэрии V округа Парижа.

Морин Демидофф за восемь лет в России убедилась, что поговорки о силе характера русских женщин - вовсе не поэтические гиперболы. Фото: Editions des Syrtes

Судя по всему, вы неплохо знаете русские поговорки. Ведь полностью та, что вошла в название вашей книги, звучит так: "Мужчина - голова, а женщина - шея. Куда шея повернет, туда голова смотрит". По-вашему, в России всем заправляет прекрасный пол?

Морин Демидофф: Не будем преувеличивать, но многое именно в руках женщин. В России они практически повсюду занимают ответственные должности как в государственных структурах, так и в частном бизнесе. Я уже не говорю о медицине, системе образования вплоть до университетов. Кто как не они - фундамент и основа российских семей. Если не матриархат, то где-то около этого. Образной поговоркой, кстати, со мной поделились мои собеседницы. Они убеждены, что именно женщины - активнейшая часть общества и что на них держится страна. Прожив немало лет в России, я поняла, что строчки о россиянке, как о той, что "на ходу коня остановит и в горящую избу войдет", отнюдь не поэтическая гипербола.

Сила характера, воля и отвага - все это присуще тем женщинам, с которыми мне приходилось общаться

Вы пишете в предисловии к книге: "Ни в одной стране я не встречала в женщинах такого сплава женственности и бойцовских качеств, как в России". Почему вы так решили?

Морин Демидофф: Сила характера, воля и отвага - все это присуще тем женщинам, с которыми мне приходилось общаться. В отличие от женщин на Западе, которые создают вокруг себя некий микрокосмос, замкнутое пространство, ваши активно участвуют во всем, что происходит в стране. И вместе с тем стремятся оставаться ухоженными и красивыми. Даже зимой в сильный мороз их можно увидеть на заснеженных улицах на высоченных каблуках и при макияже. Живут насыщенной, интенсивной жизнью.

Что в россиянках вас больше всего поразило? Какие черты?

Морин Демидофф: Энергия, решительность, динамизм. Они также весьма требовательны по отношению к мужчинам и не готовы мириться с проявлениями слабости или хандры с их стороны.

Что, на ваш взгляд, объединяет героинь вашей книги? Ведь это представительницы трех поколений, которые принадлежат разным слоям общества.

Морин Демидофф: Несомненно, патриотизм. Искренняя любовь к России и гордость за нее. Воспринимают себя как единое органичное целое с историей, культурой, природой - всем тем, чем является Россия. Патриотизм свойственен всем россиянкам - будь им 75 или 18 лет.

В книге ваши собеседницы говорят о Владимире Путине, при этом подчеркивая, что любят таких сильных людей, как он.

Морин Демидофф: Им восхищаются. Для них Путин, и это абсолютно искренне, мужской идеал. Образ сильного, авторитетного и надежного человека, который никогда не подведет и всегда защитит.

Одна их ваших героинь, 28-летняя Яна, говорит: "Я выросла при Путине, и поэтому в глубине души уверена в светлом будущем России". Наверное, читателям на Западе, где в последние годы главный тренд СМИ - это очернение нашей страны и ее президента, такие высказывания могут показаться шокирующими.

Морин Демидофф: Дело в том, что граждане России знают, что приход Владимира Путина к управлению государством после развала СССР, когда на карте стояло само существование России, стал самым настоящим спасением. Был наведен порядок, запущены реформы, и люди воспрянули, снова почувствовали гордость за свою страну. Россиянам, и мужчинам, и женщинам также нравится, что Россия вернулась на международную арену, и с ней опять стали считаться. И все это они связывают с именем Путина.

В чем отличие россиянок от француженок и в целом от других женщин стран Запада?

Морин Демидофф: У них более насыщенный, интенсивный образ жизни. Они смело смотрят в глаза трудностям, не пасуют, не прячутся за спинами мужчин, хотя, может быть, им этого и хотелось бы. Но сама история России была настолько насыщена бедами и трагедиями, достаточно вспомнить хотя бы Вторую мировую войну, что россиянки из поколения в поколение научились отважно бороться с невзгодами. Это первое. Второе, как мне представляется, заключается в том, что многие из них привыкли рассчитывать на собственные силы, чего нет на Западе, где женщины больше полагаются на своих спутников.

Что, по вашему мнению, российские женщины больше всего ценят в жизни, каковы их желания?

Морин Демидофф: Чаще всего в ответ звучали такие слова: стабильность и спокойствие. Чтобы как можно дольше продолжался этот период. И, конечно, радость материнства, любовь к детям как непреходящие жизненные ценности.

Вот что еще я заметила. Материальная сторона, конечно, для них важна, но она не составляет смысл жизни, как это происходит в западном обществе.