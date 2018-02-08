В предстоящие выходные на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет разыграно 12 комплектов наград в девяти видах спорта.

Наши керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в турнире по дабл-миксту сначала уступили соперникам из США, а затем одержали верх над норвежцами - 4:3! Вся борьба в этом виде впереди. Фото: РИА Новости

В субботу пройдут финалы в пяти дисциплинах, в воскресенье - еще в семи. "РГ" помогает разобраться, на какие соревнования российские болельщики должны обратить особенное внимание.

Биатлон

2 комплекта наград

Где смотреть:

10 февраля. 14.05. Женщины. Спринт. "Россия 1". Прямая трансляция.

11 февраля. 14.15. Мужчины. Спринт. "Первый канал". Прямая трансляция.

Биатлонный турнир стартует женским спринтом, от результатов которого будет зависеть порядок старта участниц в гонке преследования. В нашей обескровленной на момент начала Игр команде из девушек всего двое - Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, имеющая минимальный опыт выступления на крупнейших международных соревнованиях. У мужчин на старт должны выйти Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Если кто-то из россиян займет место в первой десятке, будет уже здорово! Хорошие шансы на победу у женщин имеют Дарья Домрачева (Белоруссия) и сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (Словакия). В мужском спринте ожидаем интереснейшей дуэли между французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Йоханнесом Бе.

Горные лыжи

1 комплект наград

Где смотреть:

11 февраля. 04.55. Мужчины. Скоростной спуск. "МАТЧ! Игра". Прямая трансляция.

На первой официальной тренировке наш Павел Трихичев показал 52-й результат (финишировал 81 участник). Скоростной спуск для Трихичева должен стать хорошей разминкой в преддверии комбинации - ведь именно в этом виде (скоростной спуск плюс слалом) он сотворил громкую сенсацию на одном из предолимпийских этапов Кубка мира, добившись "серебра".

Лыжные гонки

2 комплекта наград

Где смотреть:

10 февраля. 10.15. Женщины. Скиатлон 7,5+7,5. "Первый канал". Прямая трансляция.

11 февраля. 9.15. Мужчины. Скиатлон 15+15 км. "Россия 1". Прямая трансляция.

Наша лыжная сборная особенно пострадала из-за решений МОК, поэтому наши медальные шансы не особенно высоки. Поясним, что скиатлон - дисциплина, в которой участники в середине дистанции в специальной зоне меняют свои лыжи, переходя с классического стиля на свободный (коньковый ход). Главный фаворит - открытие нынешней зимы норвежец Йоханнес Клебо. У женщин борьба за награды должны развернуться между многочисленными норвежками, вызов которым готовы бросить шведские девушки.

Прыжки с трамплина

1 комплект наград

Где смотреть:

10 февраля. 15.35. "МАТЧ! Наш Спорт". Мужчины. Средний трамплин. Финал.

На среднем трамплине выступят Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Евгений Климов, Михаил Назаров. На высокий результат рассчитывать не приходится. Ограничимся такой интригой: кто из этой нашей четверки опередит всех своих товарищей по сборной.

Санный спорт

1 комплект наград

Где смотреть:

11 февраля. 14.00. Мужчины. Одиночные сани. 3-й и 4-й (финальный) заезды. "Россия 1". Прямая трансляция.

Один из тех видов, где россияне входят в число явных фаворитов. Болеем за Семена Павличенко и Романа Репилова в их остром соперничестве с трехкратным олимпийским чемпионом немцем Феликсом Лохом. Напомним, что Павличенко - чемпион мира 2015 года, трижды выигрывал чемпионаты Европы и множество этапов Кубка мира. У Репилова титулов не так много, он не менее талантлив и уже прочно входит в мировую элиту. На прошлогоднем ЧМ Роман взял "серебро".

Скоростной бег на коньках

2 комплекта наград

Где смотреть:

10 февраля. 14.00. Женщины. 3000 м. "Первый канал". Прямая трансляция. 11 февраля. 9.55. Мужчины. 5000 м. "МАТЧ! Наш Спорт". Прямая трансляция.

Совсем уж малочисленный состав нашей сборной не позволяет строить радужных планов. Что касается предстоящих стайерских забегов, то здесь преимущество законодателей вида спорта голландцев особенно велико.

Сноуборд

1 комплект наград

Где смотреть:

11 февраля. 3.55. Мужчины. Слоупстайл. Финал. "МАТЧ! Наш Спорт". Прямая трансляция.

Слоупстайл - прохождение трассы с выполнением акробатических элементов на мини-трамплинах, контруклонах, препятствиях. В этой дисциплине россияне не сильны.

На попадание на пьедестал в соревнованиях по санному спорту претендуют Семен Павличенко и Роман Репилов

Фристайл

1 комплект наград

Где смотреть:

11 февраля. 15.00. "Первый канал".

От России выступят Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова. В качестве "темных лошадок" и при удаче могут составить конкуренцию лидерам.

Шорт-трек

1 комплект наград

Где смотреть:

10 февраля. 15.20. Мужчины. 1500 метров. Финал. "Первый канал". Прямая трансляция.

Россиянин Семен Елистратов на "полуторке" выиграл чемпионат мира-2015. В Пхенчхане даже выход в финал можно будет считать для россиянина успехом, ведь на пути к решающему забегу предстоит жесткий отбор через сито предварительных раундов.