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08.02.2018 21:12
Рубрика: В мире

Тушить пожар бензином

Участники конференции по безопасности в Мюнхене вновь будут искать пути отхода от края пропасти
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Из года в год спикеры Мюнхенской конференции по безопасности спорят об одном и том же, наступая в своих выступлениях на одни и те же грабли, и приходят к идентичным, как и год, и два года назад, выводам. В этом году конференция, которая состоится в Мюнхене 16-18 февраля, будет посвящена традиционному для этого мероприятия сюжету - взаимодействию стран Евросоюза с Россией и США. То есть тому же самому, что неоднократно обсуждалось в прошлом. Судя по утечкам в прессу фрагментов доклада "До края и обратно", написанного для "затравки" участников встречи, если в прошлом году организаторы конференции считали, что с безопасностью Европы все обстоит плохо, то в этом году, по их мнению, все может стать еще хуже. Так что ключевой вопрос, который собираются обсуждать в Мюнхене, - как не допустить риска непреднамеренного военного столкновения между Россией и Европой. И почему, несмотря на утверждения НАТО, что ей не нужна новая гонка вооружений, ситуация в области безопасности в Европе продолжает ухудшаться.
Вольфганг Ишингер с докладом "До края и обратно", написанным для затравки дискуссии. Но пока западные политики из года в год спорят в Мюнхене об одном и том же, с безопасностью в Европе становится только хуже. Фото: EPA Вольфганг Ишингер с докладом "До края и обратно", написанным для затравки дискуссии. Но пока западные политики из года в год спорят в Мюнхене об одном и том же, с безопасностью в Европе становится только хуже. Фото: EPA
Вольфганг Ишингер с докладом "До края и обратно", написанным для затравки дискуссии. Но пока западные политики из года в год спорят в Мюнхене об одном и том же, с безопасностью в Европе становится только хуже. Фото: EPA

Хотя доклад "До края и обратно" был призван лишь обозначить тему для дальнейшей дискуссии, его авторы не смогли сделать документ полностью безоценочным - ответ на вопрос, кто виновен в сложившейся ситуации, читается между строк. В первую очередь это Россия, не желающая выполнять звучащие из Брюсселя требования и ультиматумы. А во-вторую - президент США, сделавший на международной арене шаги, которые в Старом Свете многие сочли рискованными - например, признание Иерусалима столицей Израиля. Как утверждал в недавнем интервью журналу Focus председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, "решение Трампа по Иерусалиму работает как ускоритель".

Хотя доклад "До края и обратно" лишь обозначил тему дискуссии, его авторы не смогли сделать документ безоценочным

В целом очередную Мюнхенскую конференцию стоит рассматривать как средство для стимулирования европейцев перейти из разряда "наблюдателей" в число "участников" мировых геополитических процессов. Но пока ежегодное стремление организаторов этого масштабного мероприятия заставить Европу прийти к более тесному сотрудничеству, чтобы сыграть свою роль в мире, натыкается на многочисленные противоречия между государствами Старого Света в отношении ключевых параметров будущего величия.

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На фоне рассуждений о возможности непреднамеренного конфликта между Россией и НАТО весьма любопытными выглядят предложенные Ишингером в интервью журналу Focus рецепты общей оборонной политики Евросоюза. Можно не сомневаться, что многие из озвученных им тезисов найдут отражение в предстоящих выступлениях европейских лидеров в Мюнхене.

Итак Ишингер предлагает для повышения роли Европы инвестировать больше средств в производство военной техники и ее обслуживание, стандартизировать закупки систем вооружений, увеличить в три раза бюджет военных исследований и далее все в том же духе. Видимо, идея "тушить пожар бензином", с точки зрения председателя Мюнхенской конференции, способствует делу мира и стабильности на европейском континенте.

Среди других "ответвлений" предстоящего Мюнхена следует отметить, во-первых, тему борьбы с терроризмом (Ишингер считает победу над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" обыкновенным "шоу"). И во-вторых, угрозы, которые несет киберпространство, где, по мнению Ишингера, сложилась ситуация, какая была в реале XIX века на американском Диком Западе, когда "любой мог бегать с пистолетом и стрелять в кого угодно, потому как полиции нет".

Важная деталь - американскую делегацию на конференции будут представлять министр оборонного ведомства, министр внутренней безопасности и советник Трампа по вопросам национальной безопасности. Но по меркам Мюнхена это понижение представительства - ранее прилетавшие из Вашингтона делегации возглавлял вице-президент США. Наряду с официальными американскими лицами из США в Мюнхен прибудут критики Трампа - бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри.

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В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ВТБ Андрей Костин предупредил: мир находится на пороге новой гонки вооружений, а наращивание военных сил в Европе может вылиться в военный конфликт между войсками западного военного блока и Россией. С наличием такой угрозы, уверен, согласятся большинство участников предстоящей Мюнхенской конференции. Однако ее западные участники постараются в выступлениях снять с себя вину за столь катастрофическую ситуацию с безопасностью на европейском континенте. И традиционно, как делали в прошлые годы, будут сваливать всю вину на Россию. Ведь как недавно заявил, предвосхищая дискуссию в Мюнхене, глава НАТО Йенс Столтенберг, "Россия проявляет назойливость" и входит в число основных угроз безопасности для мира наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и ядерным усилением КНДР. Но при таком подходе сформулированный в докладе конференции вопрос о возможности движения от края обратно к общеевропейской стабильности и неделимой безопасности может по итогам очередного Мюнхена остаться без вразумительного, реалистичного ответа.

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