Небензя: США находятся в Сирии незаконно

Военная коалиция во главе с США находится на территории Сирии незаконно, убежден постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом российский дипломат заявил по итогам закрытой встречи Совета Безопасности ООН.

"Я попросил их помнить, что они находятся в Сирии фактически незаконно, - цитирует ТАСС заявление Небензи о позиции США. - Их никто туда не звал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки".

По мнению российского постпреда, "противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом с сирийской стороны, является преступлением".