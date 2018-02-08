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08.02.2018 21:09
Рубрика: Общество

Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию

Приказом Рособрнадзора аккредитацию получила Общецерковная аспирантура и докторантура имени Кирилла и Мефодия. Об этом говорится на сайте аспирантуры.

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Духовная школа успешно прошла госаккредитацию по результатам экспертизы, в ходе которой были оценены все основные виды образовательной и научной деятельности Общецерковной аспирантуры.

Так, учреждение может осуществлять образовательную деятельности по направлению подготовки 48.00.00 - "Теология" на двух высших уровнях образования (магистратура и аспирантура), с правом выдачи диплома.

Аспиранты, которые пройдут обучение, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК Минобрнауки.

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