Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию

Приказом Рособрнадзора аккредитацию получила Общецерковная аспирантура и докторантура имени Кирилла и Мефодия. Об этом говорится на сайте аспирантуры.

Духовная школа успешно прошла госаккредитацию по результатам экспертизы, в ходе которой были оценены все основные виды образовательной и научной деятельности Общецерковной аспирантуры.

Так, учреждение может осуществлять образовательную деятельности по направлению подготовки 48.00.00 - "Теология" на двух высших уровнях образования (магистратура и аспирантура), с правом выдачи диплома.

Аспиранты, которые пройдут обучение, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК Минобрнауки.