ОДКБ: Боевики из Сирии переместились в Афганистан

Около 7 тысяч боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство") после разгрома в Сирии переместились в Афганистан. Об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Организации в прошлом году, сообщил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"Ситуация не улучшается, а последняя конфронтация между движением Талибан и правительством Афганистана очень настораживает. Около 7 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) после разгрома в Сирии переместились в Афганистан".

Замгенсека ОДКБ положительно оценил предпринимаемые Россией шаги по налаживанию диалога между конфликтующими сторонами, в том числе организацию переговоров в Москве.

Но помимо ситуации в Афганистане, уточнил он, безопасности стран ОДКБ угрожают "военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, гражданская война на Юго-востоке Украины, неурегулированность конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье". Он также напомнил, что эксперты ОДКБ дают негативный прогноз ситуации с безопасностью на евразийском пространстве. "Наши аналитики ситуацию на евразийском пространстве оценивают как кризисную. Далек от безопасности прогноз к 2025 году. Большинство экспертов, около 44 процентов, считает, что уровень безопасности к 2025 году ухудшится", - сказал Семериков.

В то же время, по его словам, немаловажно, что США и страны Прибалтики участвуют в антинаркотических операциях Организации Договора о коллективной безопасности.

- Мы ежегодно, с 2003 года, проводим операцию "Канал", направленную на борьбу с наркотрафиком, незаконным оборотом наркотиков. Эта операция уже известна в мире. В этой операции принимают участие представители уже 22 государств, - Семериков.

При этом он отметил, что за 11 лет, что проводится операция, из незаконного оборота было изъято более 360 тонн наркотиков. Только за прошлый год совместно с поляками, прибалтами и иранцами было изъято 20 с лишним тонн смертельного зелья. "Они не просто наблюдают, они участвуют, идет обмен информацией", - отметил Семериков. Например, сказал он, после операции в Саратове Иран получил информацию и смог изъять у себя 8 тонн наркотиков.

Напомним, что экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа сообщал в 2015 году, что в совместных антинаркотических операциях принимают участие и граждане США. Тогда он заявил: "Американцы вынуждены контактировать с нами. Они прекрасно понимают, что без российских коллег им не обойтись".

Но не только Организация успешно борется с наркотрафиком. Более 23 тысяч сайтов было заблокировано в 2017 году в странах ОДКБ из-за угроз безопасности. Это в два раза больше, чем годом ранее. Семериков также обратил внимание на то, что использование киберпространства в деструктивных целях вызывает у аналитиков Организации большие опасения.

Заместитель генсека также сообщил, что ОДКБ формирует полицейское миротворческое подразделение. "Мы в 2017 году по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности постоянной готовности. Я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения, вся подготовительная работа проведена. Осталось принять соответствующий нормативный документ. В этих целях отработали "дорожную карту", что мы должны сделать, чтобы упорядочить нашу совместную работу. В последнее время акцент миссии ООН делается на участии полицейских контингентов", - отметил Семериков.