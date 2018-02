Первый канал покажет фильм про вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта

Мини-сериал "Крепость Бадабер", Первый канал, 12 февраля в 21.20, 13-15 февраля в 21.35

"Крепость Бадабер" режиссера Кирилла Белевича основан на реальных событиях Афганской войны. Весной 1985 года генерал Колесов возвращается с афгано-пакистанской границы, где видел зверства моджахедов на территории крепости Бадабер. Он просит министра санкционировать наземную операцию по уничтожению базы боевиков, пообещав, что его специалист Юрий Никитин не только достанет разведданные для операции, но и найдет доказательства присутствия американцев на тренировочных полигонах лагеря. После недельной подготовки Никитин под видом раба и в сопровождении местного ополченца Хафиза проникает в крепость. Там Никитин понимает, что в старой крепости Бадабер содержат русских пленных, которые при наземной операции могут пострадать, и устраивает восстание... В действительности почти все участники восстания в Бадабере погибли при бомбардировке крепости. Лишь один выжил и вернулся в СССР. События в Бадабере уже привлекали внимание кинематографистов. В 1993 году Тимур Бекмамбетов и Геннадий Каюмов сняли драму "Пешаварский вальс".

"Роберт Плант". Первый канал, 16 февраля в 00.15

На два голоса. Роберт Плант (Led Zeppelin) дает интервью Брайану Джонсону (AC/DC). Фото: Reuters

Канал "Городские пижоны" продолжает радовать фильмами про культовых (без кавычек!) рок-музыкантов. Вокалист AC/DC Брайан Джонсон встречается с легендой рока Робертом Плантом в отдаленной части северного Уэльса, где Роберт снимал некоторые сцены для "цеппелиновского" фильма The Song Remains the Same 1973 года. Брайан, Роберт и его пес Артур отправляются в старый разрушенный замок, где Роберт рассказывает о любви к американскому блюзу и вспоминает, как украл губную гармошку у великого американского блюзмена Сонни Боя Уильямсона, гастролировавшего по Англии с молодыми британскими рокерами.

Музыканты обсуждают создание Led Zeppelin и их стремительный успех. Когда Led Zeppelin распались в 1980 году, Роберт начал успешную сольную карьеру и успел поэкспериментировать с различными направлениями: поп, кантри, традиционная шотландская и африканская музыка. Также разговор о дуэтной работе Планта с Элисон Краусс (за что они получили "Грэмми") и концерте-реюнионе Led Zeppelin в 2007 году.