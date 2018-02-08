Первый канал покажет фильм про вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта

Новости

В Сирии поймали двух "британских" палачей ДАИШ 01:03
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа 00:54
В Египте освободили задержанную за танец живота россиянку 00:29
Постпред РФ при ООН опроверг обвинения в причастности к химатакам в Сирии 00:28
По факту нападения на девушку в центре Петербурга возбудили дело 00:08
Пассажирами двухэтажных аэроэкспрессов стали уже 845 тысяч человек 08.02.2018
В госдепе заявили о желании США восстановить отношения с Россией 08.02.2018
Небензя: США находятся в Сирии незаконно 08.02.2018
Skoda официально представила обновленную Fabia 08.02.2018
В Нидерландах задержали обвиняемого в хищении в РФ около 600 млн рублей 08.02.2018
На Кубани задержали осквернившего икону подростка 08.02.2018
ЦБ предложил привязать кредитные ставки к ключевой 08.02.2018
Общецерковная аспирантура получила государственную аккредитацию 08.02.2018
Tesla Roadster Илона Маска включили в каталог спутников 08.02.2018
На ярославских чиновников завели дело из-за избитой девочки 08.02.2018
Посол РФ: Русофобия в Таллине присутствует в риторике только ее властей 08.02.2018
В московском метро женщина упала под поезд и выжила 08.02.2018
МИД потребовал прекратить издевательства над арестованным США россиянином 08.02.2018
В Риге предложили отменить бесплатный проезд для российских пенсионеров 08.02.2018
Citroen через месяц начнет продажи в России кроссовера за миллион рублей 08.02.2018
Памятник Евгению Примакову установят рядом со зданием МИД РФ 08.02.2018
В Нижневартовске молодой мужчина умер в очереди к врачу 08.02.2018
Москвичи увидят в небе парад планет 08.02.2018
С начала конфликта в Донбассе убежище в РФ попросили 1,7 млн украинцев 08.02.2018
Власти Крыма передумали ликвидировать "Крымтроллейбус" 08.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
08.02.2018 22:05
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Первый канал покажет фильм про вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта

Текст: Сусанна Альперина (3)
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Мини-сериал "Крепость Бадабер", Первый канал, 12 февраля в 21.20, 13-15 февраля в 21.35

"Крепость Бадабер" режиссера Кирилла Белевича основан на реальных событиях Афганской войны. Весной 1985 года генерал Колесов возвращается с афгано-пакистанской границы, где видел зверства моджахедов на территории крепости Бадабер. Он просит министра санкционировать наземную операцию по уничтожению базы боевиков, пообещав, что его специалист Юрий Никитин не только достанет разведданные для операции, но и найдет доказательства присутствия американцев на тренировочных полигонах лагеря. После недельной подготовки Никитин под видом раба и в сопровождении местного ополченца Хафиза проникает в крепость. Там Никитин понимает, что в старой крепости Бадабер содержат русских пленных, которые при наземной операции могут пострадать, и устраивает восстание... В действительности почти все участники восстания в Бадабере погибли при бомбардировке крепости. Лишь один выжил и вернулся в СССР. События в Бадабере уже привлекали внимание кинематографистов. В 1993 году Тимур Бекмамбетов и Геннадий Каюмов сняли драму "Пешаварский вальс".

"Роберт Плант". Первый канал, 16 февраля в 00.15

На два голоса. Роберт Плант (Led Zeppelin) дает интервью Брайану Джонсону (AC/DC). Фото: Reuters

Канал "Городские пижоны" продолжает радовать фильмами про культовых (без кавычек!) рок-музыкантов. Вокалист AC/DC Брайан Джонсон встречается с легендой рока Робертом Плантом в отдаленной части северного Уэльса, где Роберт снимал некоторые сцены для "цеппелиновского" фильма The Song Remains the Same 1973 года. Брайан, Роберт и его пес Артур отправляются в старый разрушенный замок, где Роберт рассказывает о любви к американскому блюзу и вспоминает, как украл губную гармошку у великого американского блюзмена Сонни Боя Уильямсона, гастролировавшего по Англии с молодыми британскими рокерами.

Яндекс занялся продюсированием кино

Музыканты обсуждают создание Led Zeppelin и их стремительный успех. Когда Led Zeppelin распались в 1980 году, Роберт начал успешную сольную карьеру и успел поэкспериментировать с различными направлениями: поп, кантри, традиционная шотландская и африканская музыка. Также разговор о дуэтной работе Планта с Элисон Краусс (за что они получили "Грэмми") и концерте-реюнионе Led Zeppelin в 2007 году.

Главное сегодня

Минобороны РФ: США в Сирии захватывают "экономические активы"
РФ предложила США установить допустимую норму сближения военных самолетов
Новый регламент ГИБДД: Как изменился порядок общения ДПС с водителями
CAS решает судьбу российских олимпийцев. Онлайн-трансляция
Умер актер из "Белых рос" Геннадий Габук