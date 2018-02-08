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Рубрика: Происшествия

Коррупция со знаком минус

В силовых ведомствах снизилось количество преступлений
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
В Москве собрались руководители военных следственных органов Следственного комитета России. На расширенном заседании коллегии главка они подвели итоги работы своих подразделений в прошлом году. Там же шел обстоятельный разговор о приоритетных задачах для военных следователей в 2018-м.
Руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Александр Сорочкин. Фото: Антон Денисов/РИА Новости Руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Александр Сорочкин. Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Александр Сорочкин. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Стоит отметить, что слово "военный", в отличие от его обиходного использования, применительно к следственной деятельности носит расширенный смысл. Профильный главк СКР и его структуры во всех регионах страны занимаются раскрытием преступлений не только в армии и на флоте, но и в других силовых ведомствах - ФСБ, Росгвардии, МЧС и т.д. То есть везде, где российским законодательством предусмотрена военная служба. Они также расследуют все преступления, в которых замешаны военнослужащие.

По материалам военных следователей суды наложили арест на имущество стоимостью около 1 миллиарда рублей

Соответственно и итоги прошлого года на расширенной коллегии разбирали не только по тематическим "блокам". Анализ проведенной военными следователями работы шел и по ведомственным направлениям.

Когда руководитель Главного военного следственного управления СКР генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин констатировал, что состояние криминогенной обстановки у силовиков в 2017 году в целом изменилось в лучшую сторону, одной только общей оценкой он не ограничился. Так, руководитель главка уточнил, что уровень преступности в войсках Росгвардии сократился на 27 процентов. На 12 процентов меньше было зарегистрировано преступлений в пограничных органах ФСБ России, на 2 процента - в Вооруженных силах и в подразделениях Федеральной службы безопасности РФ.

Александр Сорочкин рассказал, что в военных следственных органах СКР за минувший год было зарегистрировано 32,6 тысячи сообщений о преступлениях. В то же время его подчиненным удалось завершить расследование свыше 8,9 тысячи уголовных дел.

Фото: Depositphotos.com
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По словам руководителя главка, по сравнению с позапрошлым годом размер ущерба, учтенного по расследованным преступлениям, вырос в 2017 году на 37 процентов и составил 8,9 миллиарда рублей. "С целью его возмещения по ходатайству военных следователей судами наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц общей стоимостью около 1 миллиарда рублей", - привел данные Александр Сорочкин.

Позитивный показатель и в том, что в подведомственных военному следствию структурах пошли на убыль зарегистрированные коррупционные преступления. Понятно, что не все такие нарушения закона попали в поле зрения военных правоохранителей. Однако факт остается фактом. Как отметил Сорочкин, в прошлом году коррупционных преступлений зафиксировано на 14 процентов меньше, чем годом ранее.

Практически участники расширенной коллегии ГВСУ обратили внимание еще на одну положительную тенденцию. Оказалось, что в последние несколько лет число людей, обращающихся за помощью или со своей информацией в военные следственные органы, заметно сократилось. "Данный факт, - считает Александр Сорочкин, - свидетельствует о том, что организация предварительного следствия в военных следственных органах СКР обеспечивает полноценную защиту граждан и не требует от них поиска дополнительных механизмов восстановления своих прав".

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